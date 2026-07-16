La Coupe du monde n’est pas terminée pour l’équipe de France : Kylian Mbappé va rater le dernier match de Didier Deschamps ?

Axel Cornic

Annoncés comme grands favoris pour la victoire finale en cette Coupe du monde 2026, les Français ont été éliminés par l’Espagne dans une demi-finale à sens unique (2-0). Il reste tout de même un match aux Bleus avec la petite finale du 18 juillet prochain, qui sera également le dernier pour le sélectionneur Didier Deschamps.

Il rêvait sans aucun doute une meilleure sortie. Après avoir mené l’équipe de France en finale lors des deux dernières éditions, Didier Deschamps s’arrête cette fois en demi-finale. Une immense déception pour ses joueurs, qui avaient envie de lui offrir une nouvelle Coupe du monde après celle de 2018.

La France éliminée par l’Espagne Après la rencontre, Kylian Mbappé s’est présenté face à la presse afin d’essayer d’expliquer cet échec. « Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas » a confié le capitaine de l‘équipe de France, au micro de M6. « L'Espagne a respecté son plan et ce à quoi elle est fidèle. Notre objectif, c'était de venir les chercher haut pour ne pas les laisser installer ce faux rythme. On n'a pas su leur faire mal quand on devait le faire. C'était à nous de changer ce rapport de force et c'est dans ça qu'on a échoué ».