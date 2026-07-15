Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Un homme politique prend la défense Lucas Digne... victime de racisme ?

Axel Cornic

Titulaire au poste de latéral gauche ce mardi soir, Lucas Digne a totalement sombré face à l’Espagne (2-0), un peu à l’image de toute l’équipe de France. Il a notamment concédé un penalty après une vingtaine de minutes de jeu en cette demi-finale de Coupe du monde, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

Non, Didier Deschamps ne quittera pas l’équipe de France sur un nouveau titre. Les Bleus ont été éliminés en demi-finale de cette Coupe du monde 2026, par une Espagne dominatrice qui ne leur pas laissé de chances. Il reste désormais la petite finale le 18 juillet prochain, mais l’engouement autour de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers est subitement retombé.

Lucas Digne insulté sur les réseaux sociaux Au lendemain de ce match, les critiques sont en effet nombreuses contre les joueurs de l’équipe de France. C’est notamment le cas de Lucas Digne, qui a beaucoup souffert face à Lamine Yamal. Le latéral gauche a d’ailleurs concédé un penalty après une faute sur le prodige du FC Barcelone, permettant à l’Espagne d’ouvrir le score. Mais comme souvent malheureusement, parmi les critiques se sont également glissé sur les réseaux sociaux des insultes et même des insultes racistes, déclenchant un énième scandale.