Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Un homme politique prend la défense Lucas Digne... victime de racisme ?

Titulaire au poste de latéral gauche ce mardi soir, Lucas Digne a totalement sombré face à l’Espagne (2-0), un peu à l’image de toute l’équipe de France. Il a notamment concédé un penalty après une vingtaine de minutes de jeu en cette demi-finale de Coupe du monde, ce qui n’a pas manqué de faire parler.
Non, Didier Deschamps ne quittera pas l’équipe de France sur un nouveau titre. Les Bleus ont été éliminés en demi-finale de cette Coupe du monde 2026, par une Espagne dominatrice qui ne leur pas laissé de chances. Il reste désormais la petite finale le 18 juillet prochain, mais l’engouement autour de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers est subitement retombé.
Lucas Digne insulté sur les réseaux sociaux
Au lendemain de ce match, les critiques sont en effet nombreuses contre les joueurs de l’équipe de France. C’est notamment le cas de Lucas Digne, qui a beaucoup souffert face à Lamine Yamal. Le latéral gauche a d’ailleurs concédé un penalty après une faute sur le prodige du FC Barcelone, permettant à l’Espagne d’ouvrir le score. Mais comme souvent malheureusement, parmi les critiques se sont également glissé sur les réseaux sociaux des insultes et même des insultes racistes, déclenchant un énième scandale.
« J’apporte tout mon soutien au latéral français Lucas Digne victime d’insultes racistes suite à l’élimination des Bleus »
Cela n’est pas passé inaperçu, puisque de plus en plus de personnes s’insurgent pour défendre Lucas Digne. C’est notamment le cas du monde politique, avec Éric Ciotti qui a publié un message sur le réseau social X pour apporter son soutien à l’international français, comme d’autres personnalités de droite et d’extrême-droite. « J’apporte tout mon soutien au latéral français Lucas Digne victime d’insultes racistes suite à l’élimination des Bleus » a annoncé le maire de Nice. « L’équipe de France et le maillot français n’ont pas de couleur en dehors du drapeau tricolore ! ».