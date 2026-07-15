France/Espagne : Le fiasco Lucas Digne a commencé avant le coup d’envoi ?

Ce mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Alors que le score était nul et vierge, Lucas Digne a offert un penalty à la Roja, avant de sombrer au fil de la rencontre. D'après L'Equipe, le latéral gauche tricolore aurait envoyé quelques signaux de crispation dès l'échauffement.
Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Espagne ce mardi soir. En effet, le deux équipes avaient rendez-vous au AT&T Stadium de Dallas. Malheureusement pour les Bleus, ils se sont inclinés 2-0, ayant été battus dans tous les compartiments du jeu par la Roja.
Lucas Digne était crispé dès l'échauffement ?
Lucas Digne a été le symbole du fiasco tricolore. Ayant provoqué un penalty à la suite d'une action anodine de l'Espagne, le latéral gauche de la France a permis à Mikel Oyarzabal d'ouvrir le score. Et au fil de la rencontre, Lucas Digne a sombré peu à peu, jusqu'à sa sortie. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le numéro 3 des Bleus aurait renvoyé quelques signaux annonciateurs d'une crispation dès l'échauffement.
Interrogé sur Lucas Digne, Rayan Cherki craque
Alors que l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde 2026, Rayan Cherki s'est présenté en conférence de presse. Interrogé sur Lucas Digne, le joueur de Manchester City s'est agacé face aux journalistes. « Le premier coup dur du match a été le penalty concédé par Lucas Digne. Comment se sentait-il à la mi-temps et à la fin du match ? Tu penses que je vais te répondre quoi ? Qu’il pleurait ? Qu’on lui a mis la tête dedans ? Non, ce sont des faits de jeu, c’est le football. On se doit de l’emmener avec nous. Il se doit d’être avec nous. À la mi-temps on était tous ensemble. On savait que le deuxième but allait être super important. (…) Aujourd’hui la déception est immense. (...) A titre personnel, est-ce que tu aurais aimé entrer en jeu plus tôt ? A ton avis ? Oui. Et bah voilà. Merci, au revoir », a balancé Rayan Cherki avant de filer.