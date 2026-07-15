France/Espagne : Le fiasco Lucas Digne a commencé avant le coup d’envoi ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Alors que le score était nul et vierge, Lucas Digne a offert un penalty à la Roja, avant de sombrer au fil de la rencontre. D'après L'Equipe, le latéral gauche tricolore aurait envoyé quelques signaux de crispation dès l'échauffement.

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Espagne ce mardi soir. En effet, le deux équipes avaient rendez-vous au AT&T Stadium de Dallas. Malheureusement pour les Bleus, ils se sont inclinés 2-0, ayant été battus dans tous les compartiments du jeu par la Roja.

Lucas Digne était crispé dès l'échauffement ? Lucas Digne a été le symbole du fiasco tricolore. Ayant provoqué un penalty à la suite d'une action anodine de l'Espagne, le latéral gauche de la France a permis à Mikel Oyarzabal d'ouvrir le score. Et au fil de la rencontre, Lucas Digne a sombré peu à peu, jusqu'à sa sortie. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le numéro 3 des Bleus aurait renvoyé quelques signaux annonciateurs d'une crispation dès l'échauffement.