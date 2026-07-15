L'équipe de France éliminée de la Coupe du Monde : Rayan Cherki a craqué face aux journalistes !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Après l'élimination des Bleus au AT&T Stadium de Dallas, Rayan Cherki s'est présenté en zone mixte. Et le joueur de Manchester City s'est agacé face à la presse.

Avant le lancement de la Coupe du Monde, l'équipe de France était le grandissime favori. Et au fil de la compétition, les Bleus ont conforté leur statut. Les hommes de Didier Deschamps ayant battu à la fois le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède, le Paraguay et le Maroc. Grâce à tous ces succès - et ce, avec la manière - la bande à Kylian Mbappé a composté son billet pour la demi-finale du Mondial.

«Tu penses que je vais te répondre quoi ? Qu’il pleurait ?» Dans le dernier carré de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Espagne ce mardi soir. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Bleus se sont inclinés 2-0 au AT&T Stadium de Dallas. Dans un premier temps, la Roja a ouvert le score grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal, et ce, à la suite d'une faute de Lucas Digne sur Lamine Yamal. Dans un second temps, Pedro Porro a conclu une belle action collective de son équipe.