Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Le dilemme qui fait les affaires de Didier Deschamps !

Axel Cornic

Champion en 2018 et finaliste malheureuse en 2022, l’équipe de France peut disputer une troisième finale consécutive en cette Coupe du monde 2026. Mais il faudra d’abord battre l’Espagne en demi-finale et pour cela, Didier Deschamps semble avoir décidé de faire confiance à Bradley Barcola plutôt qu’à Désiré Doué.

« Barcola sera titulaire pour la quatrième fois en sept matches » Avec la qualité à disposition, chaque choix est un casse-tête pour Didier Deschamps. C’est le cas au poste d’ailier gauche, où Bradley Barcola et Désiré Doué performent depuis le début de la Coupe du monde. Mais c’est le premier qui devrait être titulaire ce mardi soir, pour affronter l’Espagne en demi-finale.

« Barcola sera titulaire pour la quatrième fois en sept matches » Dans un chat organisé sur le site de L’Equipe, Vincent Duluc a tenté de décrypter ce choix de Didier Deschamps. « C'est une alternance qui se poursuit depuis le début de la Coupe du monde, mais une alternance jusque-là favorable à Barcola, qui sera titulaire pour la quatrième fois en sept matches. Le principal reste que le quatrième attaquant soit à la hauteur des trois autres, et c'est le cas, parce que la manière dont les deux joueurs se partagent le poste est assez remarquable : un but, une passe et un penalty décisif obtenu face au Paraguay (1-0) pour Doué, deux buts et une passe pour Barcola, ils sont complètement dans le ton de l'attaque française. Mais ils ont donc des qualités légèrement différentes, régulièrement détaillées ici même à plusieurs reprises » a fait remarquer le journaliste français.