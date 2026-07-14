Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Le verdict est tombé Aurélien Tchouaméni !

Axel Cornic

L’équipe de France continue son chemin en cette Coupe du monde 2026 et doit désormais affronter l’Espagne en demi-finale, pour peut-être disputer une troisième finale consécutive. Mais les questions sont nombreuses avant cette rencontre et ça concerne notamment Aurélien Tchouaméni.

Si Didier Deschamps a beaucoup changé ces dernières années, il continue tout de même de s’appuyer sur certains fidèles, comme Aurélien Tchouaméni. Mais le sélectionneur ne peut plus l’aligner depuis le seizième de finale contre la Suède à cause de pépins physiques, avec Manu Koné qui l’a tout de même livré de très belles prestations contre le Paraguay et le Maroc.

« On ne peut pas dire qu'il est guéri à 100%, mais c'est une demi-finale de Coupe du monde » Que va-t-il en être ce mardi, avec la demi-finale contre l’Espagne ? Lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, Deschamps a rassuré concernant l’état physique de Tchouaméni. « Au dernier match, le risque était trop élevé. Il est mieux aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est guéri à 100%, mais c'est une demi-finale de Coupe du monde » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France. « Le dernier match qu'il a joué remonte à quinze jours mais ce n'est pas ça qui est rédhibitoire non plus. L'important est qu'il soit là. Aujourd'hui, il est de nouveau disponible ».