Equipe de France : «Une forme de frustration», Didier Deschamps aurait pu rester !

Amadou Diawara

Après 14 années de règne en équipe de France, Didier Deschamps va lâcher son poste de sélectionneur. En fin de contrat le 31 juillet, le technicien de 57 ans a décidé de partir après la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur le départ de Didier Deschamps, Philippe Diallo a reconnu qu'il aurait voulu le prolonger s'il n'avait pas pris une telle décision.

Arrivé à la tête de l'équipe de France lors de l'été 2012, Didier Deschamps va quitter le navire bleu après la Coupe du Monde 2026. En fin de contrat le 31 juillet, le sélectionneur de 57 ans a décidé de ne pas prolonger et de lâcher son poste cet été.

«S'il n'avait pas pris cette décision...» « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait annoncé Didier Deschamps en janvier 2025 sur TF1.