Insultes racistes contre les joueurs de l'équipe de France : Lamine Yamal prend position !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Avant ce choc au sommet, Mariano Rajoy a proféré des insultes racistes à l'encontre des joueurs tricolores. Présent en conférence de presse ce lundi, Lamine Yamal a répondu à l'ancien Premier ministre espagnol.

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France va se frotter à l'Espagne. En effet, les deux équipes vont s'affronter au AT&T Stadium de Dallas ce mardi soir. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, Mariano Rajoy a annoncé la couleur. Toutefois, l'ancien Premier ministre espagnol a proféré des insultes racistes à l'encontre des joueurs de l'équipe de France.

«Si le football sert à quelque chose, c’est bien à rassembler» « Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable », a déclaré Mariano Rajoy, membre du Parti Populaire - parti libéral conservateur en Espagne - lors d'un entretien accordé à El Debate.