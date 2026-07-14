Coupe du monde 2026 : Un «plan anti-Yamal» ? La réponse cash d’Adrien Rabiot avant France/Espagne !

Axel Cornic

L’équipe de France va affronter ce mardi 14 juillet l’Espagne, pour la première demi-finale de la Coupe du monde 2026. Tous les yeux sont évidemment tournés vers le prodige espagnol Lamine Yamal et lors d’une conférence de presse tenue ce lundi à la veille du match, Adrien Rabiot n’a pas pu échapper aux questions au sujet de son futur adversaire.

Pour la troisième fois de suite, l’équipe de France pourrait se retrouver en finale d’une Coupe du monde. Mais ça ne sera pas simple, puisque les hommes de Didier Deschamps devront en découdre en demi-finale avec les Champions d’Europe en titre, l’Espagne.

« Il n’y a pas de plan anti Yamal » Les dangers seront nombreux pour les Bleus et ça commence par Lamine Yamal, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Mais à quelques heures de la rencontre, en équipe de France on refuse de se concentrer sur un seul joueur. « Il n’y a pas de plan anti Yamal. On se concentre sur l’équipe espagnole mais pas sur un joueur. Ils sont dangereux à tous niveaux. Dans la possession, dans l’attaque des petits espaces, dans le jeu combiné. Il faut se concentrer là-dessus et pas sur un joueur » a expliqué Adrien Rabiot, dans des propos rapportés par Le Parisien.