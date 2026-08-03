La fin de son calvaire est arrivé : Randal Kolo Muani est « très content et soulagé» d’avoir enfin définitivement quitté le PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné deux prêts ces dernières saisons, Randal Kolo Muani a enfin quitté le PSG de manière définitive. Dimanche, le club de la capitale et la Juventus ont officialisé le transfert de l’international français, estimé à 50M€ bonus compris. Un soulagement pour l’attaquant âgé de 27 ans qui voulait revenir chez la Vieille Dame depuis « un moment ».

Cela faisait longtemps que Randal Kolo Muani attendait ce moment. Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un transfert de 95M€, l’attaquant âgé de 27 ans a officiellement quitté le PSG dimanche, pour s’engager jusqu’en 2031 avec la Juventus. Une opération estimée à 38M€, auxquels pourront s’ajouter 12M€ de bonus, selon L’Équipe.

« Le Paris Saint-Germain annonce le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus » « Le Paris Saint-Germain annonce le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus. Randal Kolo Muani retrouve donc la Juventus après un premier passage sous les couleurs turinoises en 2025. Le Paris Saint-Germain remercie Randal Kolo Muani et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a indiqué le PSG dans un communiqué. Un club que Randal Kolo Muani connaît déjà, puisqu’il y avait été prêté lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025. En 22 matchs disputés avec les Bianconeri, l’international français (32 sélections) avait inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives.

« Je suis très content et soulagé » De quoi donner envie à la Vieille Dame de s’attacher ses services de manière définitive, ce qui était déjà le cas l’année dernière. Les négociations avec le PSG avaient duré tout au long de l’été, pour finalement se solder par un échec. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a fini par prendre la direction de Tottenham, dans le cadre d’un prêt sec, en toute fin de mercato. Une expérience peu concluante que le joueur a terminée avec un bilan de 5 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, après avoir connu trois entraîneurs différents : Thomas Frank, Igor Tudor et enfin Roberto De Zerbi.