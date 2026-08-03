Mercato Analyse : Le départ de Vinicius Jr du Real est-il désormais programmé ?

Alexandre Higounet

Du fait que la discussion de la semaine dernière entre les agents de Vinicius Jr et la direction du Real Madrid n'a pas permis d'aboutir à un accord pour la prolongation de l'attaquant brésilien, qui n'a plus qu'un an de contrat, on évoque désormais avec insistance l'hypothèse de son départ d'ici à la fin du mois d'août. Une vente de Vinicius Jr est-elle l'option la plus probable aujourd'hui ? Analyse.

Depuis quelques jours, l'option d'un transfert de Vinicius Jr est évoquée avec insistance dans les médias. Comme la discussion entre les conseillers de Vinicius Jr, la société Roc Nation, et la direction du Real, n'a pas débouché sur un accord pour une prolongation de contrat, de nombreux médias annoncent désormais que son départ est dans l'air, notamment du côté d'Arsenal, qui a marqué un intérêt clair pour le Brésilien. Plusieurs médias espagnols indiquent que le Real Madrid a même fixé un prix pour son transfert, à savoir 150 millions d'euros, signe supplémentaire qu'un mouvement d'envergure pourrait se préparer. Goal cite une information du journaliste espagnol Sergi Valentin, annonçant sur son compte X : « Arteta a parlé avec Vinicius Junior. Il lui a expliqué le projet d'Arsenal et l'importance de Vinicius dans la croissance du club ». La vente de Vinicius serait-elle donc désormais programmée du côté du Real ?

Si les complications imprévues dans le deal Diomandé ont un impact dans la relation Real-Roc Nation... Il est vrai que la situation contractuelle de Vinicius Jr, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid, entraînera mécaniquement sa mise sur le marché s'il ne prolonge pas rapidement. Il est vrai, aussi, que les complications inattendues autour du deal Yan Diomandé, drivé avec le Real par la société Roc Nation, la même qui gère les intérêts de Vinicius, peuvent avoir des conséquences sur le dossier du Brésilien. Dans un premier temps, la signature prévue de l'attaquant ivoirien de Leipzig devait au contraire créer un contexte favorable à la discussion pour la prolongation de Vinicius en fluidifiant la relation de confiance entre le club merengue et Roc Nation. A l'inverse, les perturbations arrivées sur le dossier du fait que Yan Diomandé n'avait pas légalement rompu avec son ancien représentant avant de rejoindre l'écurie Roc Nation, pourraient perturber la relation Real Madrid-Roc Nation. Le média espagnol Defensa Central cite ainsi le journaliste ivoirien Malick Traoré qui affirme : « Le Real Madrid est furieux contre les représentants de Diomande chez Roc Nation car ils ont découvert qu'il avait un contrat avec d'autres agents ». Si cela venait à être confirmé, il est évident que ne faciliterait pas la négociation pour la prolongation de Vinicius Jr.

Si le Real a transmis une nouvelle offre à Vinicius Jr, ce n'est pas pour rien Pour autant, ces éléments sont-ils suffisants pour entraîner dès aujourd'hui la mise sur le marché de Vinicius Jr ? Cela apparaît peu probable. D'une part, quand bien même aucun accord n'a été trouvé la semaine dernière pour la prolongation, le Real aurait a priori transmis une dernière proposition contractuelle, ce qui n'est pas le signe d'une mise sur le marché imminente. Tout ce qu'a fait le club merengue, c'est d'indiquer qu'il n'y aurait plus de nouvelle offre après celle-ci, comme expliqué par Marca en fin de semaine dernière : « Après des mois de négociations au point mort et une impasse où aucune des deux parties ne cède, le Real Madrid a décidé de passer à l'action. À Valdebebas, on estime qu'il est temps de mettre fin à l'incertitude concernant l'avenir de Vinicius. Le club a déjà informé les représentants du joueur que la dernière offre est définitive. Il n'y aura ni augmentation ni nouvelle négociation. La position est claire : si Vinicius accepte, il prolongera son contrat. Dans le cas contraire, le Real Madrid envisagera un transfert cet été afin d'éviter que le Brésilien n'entame sa dernière année de contrat et ne parte libre par la suite. Le club continue de considérer Vinicius comme un joueur clé et sa priorité demeure la prolongation de son contrat ».