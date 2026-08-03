Le mercato de l'OM n'avance pas : L'After Foot dévoile le gros problème qui bloque tout à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le mois d’août a débuté samedi, l’OM n’a toujours pas enregistré la moindre recrue depuis l’ouverture du mercato estival. Ce qui s’explique par la nécessité pour le club de dégraisser son effectif, et beaucoup. Seuls Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang sont partis pour le moment, mais plusieurs autres départs sont attendus à Marseille.

On s’attendait à un été agité du côté de Marseille, mais il est pour le moment assez calme. Sans compter les options d’achat levées ou les recrutements de jeunes en post-formation, l’OM a bouclé trois opérations : les transferts de Mason Greenwood (24 ans, Fenerbahçe) et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans, Deportivo La Corogne), ainsi que le prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré (26 ans, Genoa). Trois départs qui ont permis de récupérer un peu de liquidités et d’alléger la masse salariale, mais il en faudra beaucoup plus pour que le club respecte ses engagements pris auprès de la DNCG, ce qui bloque de potentielles arrivées.

« Tant qu’il n’y a pas de sorties, il n’y aura pas d’entrées » « Gouiri, Paixao, Medina... Tous les actifs de l’OM, si tu peux faire une plus-value dessus, personne n’est intransférable si demain tu viens sur n'importe quel joueur avec une approche intéressante. Après il faudra voir, parce que Paixao par exemple tu l'as acheté 35M€ donc il faut retomber sur tes pattes. Quand tu vois le chantier à droite avec la sortie de Greenwood, il faudra aussi repartir sur quelque chose de solide à gauche. Et trouver des ailiers aujourd'hui, ce n’est quand même pas une mince affaire. Aux conditions que l'OM veut aujourd'hui, tout le monde peut partir à l'Olympique de Marseille. Et on n'est pas surpris parce que l'Olympique de Marseille a sabordé sa saison. Tant qu’il n’y a pas de sorties, il n’y aura pas d’entrées. Tant qu’il y aura des joueurs à plus de 250 000€ ou 300 000€ de salaire, ils ne pourront pas exister dans l'effectif de l'Olympique de Marseille », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.

« Le problème du côté de l’Olympique de Marseille, c'est qu’il va falloir dégraisser le mammouth » Lui aussi présent dans l’émission, Elton Mokolo a poursuivi : « Une grande braderie à l’OM en août ? C’est l'un des objectifs du côté de l’Olympique de Marseille parce qu'il faut vendre. C'est une situation paradoxale, parce qu’il y a aussi ce jeu des confirmations des prêts à option d’achat obligatoires qui ont été activés sur l'été 2026 qui amène sur une situation où on est quasiment sur une balance égale entre les achats et les ventes. Mais le problème du côté de l’Olympique de Marseille, c'est qu’il va falloir dégraisser le mammouth. Et pour dégraisser le mammouth, il faut des ventes. Même si ça va au détriment du sportif parce qu’aujourd'hui, on le sait, le financier commande sur le sportif. On parle de Medina du côté de Leverkusen, c’est en pourparlers mais ça ne suffit pas. Mais on n’est pas surpris de la situation parce qu’à partir du moment où tu n’as pas réussi à créer des valeurs sportives à travers ta saison, tu ne crées pas forcément de valeur économique. Pour Medina, tu dois dire merci à l'Argentine parce qu’il a été valorisé à travers la Coupe du monde. »