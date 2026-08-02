Un transfert à l’OM après être passé par l’OL ? Grégory Lorenzi cible un nouveau joueur, mais la crise financière à Marseille lui complique la vie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti de l’OL l’année dernière après y avoir passé trois saisons, Saël Kumbedi pourrait avoir l’opportunité de revenir en Ligue 1. À la recherche d’un renfort pour son couloir droit, l’OM et son directeur sportif Grégory Lorenzi apprécieraient beaucoup le profil du joueur de Wolfsburg, mais encore une fois, ce dossier ne s’annonce pas forcément facile à concrétiser pour la direction marseillaise.

Interrogé sur le mercato mardi à l’occasion d’un point presse organisé à la Commanderie, Bruno Genesio avait fait savoir que « le poste de latéral droit fait partie des priorités après certains départs. Nous en discutons régulièrement avec la direction sportive. » Toutefois, la marge de manœuvre de l’OM est limitée et de nombreux départs sont encore attendus : « Il faut cependant savoir être patient. En tant que staff, nous aimerions disposer de notre effectif le plus rapidement possible afin de travailler dans les meilleures conditions, mais le mercato demande parfois du temps. Nous savons qu'il faudra également nous adapter en fonction des éventuels départs qui pourraient encore intervenir. »

« Je sais que tout le monde travaille en interne » L’arrivée d’un latéral droit permettrait de faire remonter Timothy Weah d’un cran au poste d’ailier, occupé auparavant par Mason Greenwood, désormais parti à Fenerbahçe. « C'est une possibilité. Tout dépendra des opportunités qui se présenteront au cours du mercato. C'est aussi pour cela que je demande de la patience. Cette période est particulière avec la Coupe du monde et de nombreux joueurs attendent encore que leur situation se décante dans leur club. Certains pourraient devenir accessibles dans les prochains jours. Pour nous, ce n'est pas simple. Nous aimerions disposer d'un effectif déjà largement constitué afin de travailler sereinement depuis le début de la préparation. Mais je connaissais cette situation avant d'accepter ce poste. Je ne vais donc pas m'en plaindre aujourd'hui. Je sais que tout le monde travaille en interne et je suis convaincu que les choses vont évoluer dans les jours qui viennent », expliquait Bruno Genesio.

Lorenzi apprécie beaucoup Kumbedi Et pour son couloir droit, l’OM serait maintenant sur la piste de Saël Kumbedi (21 ans). D’après les informations de Foot Mercato, Grégory Lorenzi apprécierait beaucoup le profil du joueur formé au Havre, avant de passer par l’OL (2022-2025), puis de prendre la direction de Wolfsburg l’été dernier. Recruté contre un montant estimé à 9M€, il sort d’une saison convaincante malgré la relégation de son club en deuxième division allemande. Un départ est possible, mais la Lazio, l’AS Rome, le FC Porto ou bien le Feyenoord Rotterdam seraient déjà sur le coup. Wolfsburg attendrait un transfert sec pour un montant plus ou moins similaire à celui dépensé pour recruter Saël Kumbedi, alors que l’OM privilégie un prêt.