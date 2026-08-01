Un transfert à l'OM après avoir joué au PSG ? Thomas Meunier répond à la rumeur de son arrivée à Marseille

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM doit absolument reconstruire un effectif en vue de la prochaine saison. Avec les problèmes financiers connus ces derniers mois, la tâche n'est pas si facile. Parmi les noms cités récemment, celui de Thomas Meunier aurait résonné du côté de la cité phocéenne dans le cadre d'un recrutement d'un latéral droit. L'opération n'a pas eu lieu puisque le Belge vient de rejoindre l'AFC Sunderland, libre de tout contrat. L'ancien du PSG répond aux rumeurs.

Arrière droit de 34 ans engagé avec le LOSC ces deux dernières saisons, Thomas Meunier est arrivé à la fin de son contrat le 30 juin dernier. Il y a deux semaines, il a fini par signer à l'AFC Sunderland pour deux ans. Le Belge, qui vient de disputer la Coupe du monde, aurait été envisagé du côté de Marseille cet été sur le mercato d'après les informations rapportées par L'Equipe. Un accord aurait même été trouvé par Grégory Lorenzi. Sur X, c'est Thomas Meunier lui-même qui a répondu à cette rumeur.

L'OM à la recherche de renforts En raison des difficultés financières dont le club fait preuve en ce moment, l'OM n'avait pas d'autre choix que de vendre pour récupérer de l'argent. Ainsi, Mason Greenwood, le joueur le plus cher de l'effectif marseillais, a fait ses valises, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang entre autres. Mais à tous les niveaux, l'OM cherche des renforts et ces dernières semaines, le défenseur Djibril Sidibé a aussi été cité. L'Equipe a révélé récemment que Thomas Meunier faisait partie aussi des pistes envisagées.

Thomas Meunier à l'OM ? Il répond ! Sur son compte X, Thomas Meunier a répondu en dessous d'une publication d'un compte qui reprenait l'information de L'Equipe rapportant un accord entre le Belge et la direction marseillaise pour un transfert. Il n'en est rien puisque le joueur de 34 ans assure qu'il n'a pas eu l'intention de signer à Marseille. « Jamais eu d'accord. Rien du tout » écrit-il. Cela met donc fin aux rumeurs sur cette piste envisagée par Grégory Lorenzi et ses équipes. Le Belge est désormais lié au club anglais de Sunderland après son aventure lilloise.