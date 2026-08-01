Mercato - Un club de Premier League toque à la porte : L’OM bientôt confronté à un choix difficile avec Igor Paixao ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar d’Amine Gouiri, l’OM et son entraîneur Bruno Genesio aimeraient construire leur attaque autour d’Igor Paixao la saison prochaine, mais sa situation financière pourrait l’en empêcher. Personne n’est intransférable à Marseille et un club de Premier League déjà intéressé l’été dernier, Leeds United, serait toujours sur la piste de l’ailier brésilien.

Avec les départs de Mason Greenwood (24 ans) à Fenerbahçe, Hamed Junior Traoré (26 ans) au Genoa et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) au Deportivo La Corogne, l’OM a déjà vu plusieurs solutions offensives s’en aller cet été, notamment son meilleur buteur des deux dernières saisons. Bruno Genesio peut en revanche toujours compter sur Amine Gouiri (26 ans) et Igor Paixao (26 ans) et ce dernier a d’ailleurs été buteur jeudi en amical face à Nîmes (2-1).

« Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor et Amine » Comme indiqué par La Provence, l’OM aimerait s’appuyer sur eux pour construire son attaque de la saison prochaine. Amine Gouiri a déjà connu Bruno Genesio à l’OL et au Stade Rennais, tandis qu’Igor Paixao veut rester et a apprécié ses premiers échanges avec son nouvel entraîneur. « En tant qu'entraîneur, il y a d'abord l'aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l'ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif », déclarait Bruno Genesio en début de semaine à l’occasion d’un point presse organisé à la Commanderie.

Retour de Leeds pour Paixao ? Toutefois, la situation financière de l’OM est ce qu’elle est et si une offre jugée satisfaisante arrive, Amine Gouiri comme Igor Paixao ne seront pas retenus. Ce qui pourrait se produire pour le Brésilien. En effet, selon le rédacteur en chef du Yorkshire Evening News, Graham Smyth, Leeds United aurait coché le nom de l’ailier marseillais, après avoir vu Julian Brandt (30 ans), libre après son départ du Borussia Dortmund, préférer l’Ajax Amsterdam. Un intérêt qui ne date pas d’hier, puisque le club anglais était déjà sur la piste d’Igor Paixao l’année dernière, avant qu’il ne quitte finalement le Feyenoord Rotterdam pour Marseille.