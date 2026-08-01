«C'est hors de portée d'un point de vue financier» : Un prétendant de Zion Suzuki prévient le PSG, son transfert est relancé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est annoncé dans le viseur du PSG, Zion Suzuki intéresse également la Juventus et Luciano Spalletti ne s’en est pas caché. Interrogé sur l’international japonais, le technicien italien a avoué qu’il l’appréciait beaucoup, tout en faisant savoir qu’il était pour le moment hors de portée financièrement pour la Vieille Dame.

Après la victoire de son équipe face à l’OGC Nice (2-0) vendredi en match amical, Luciano Spalletti a été interrogé sur le mercato de la Juventus et notamment la piste menant à Zion Suzuki. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Parme, le gardien âgé de 23 ans, en vue pendant la Coupe du monde 2026 avec le Japon, intéresse également le PSG et si les Bianconeri semblaient tenir la corde, leur entraîneur a laissé entendre que le coût de l’opération était pour le moment trop élevé.

« C’est hors de portée d’un point de vue financier et en termes de possibilités » « J’apprécie beaucoup Suzuki, il nous plaît car c’est un gardien qui a un très grand potentiel : si l’on en croit la presse, c’est un nom qui est cité par les clubs les plus prestigieux. Mais pour l’instant, c’est hors de portée d’un point de vue financier et en termes de possibilités, car les complications sont parfois de nature diverse. Nous devons également maîtriser les dépenses que nous engageons », a déclaré Luciano Spalletti, dans des propos relayés par Tuttosport. L’entraîneur de la Juventus a ensuite été relancé sur une autre piste de son club au poste de gardien, menant à Guglielmo Vicario (29 ans, Tottenham). « C’est un gardien expérimenté qui a déjà connu des situations difficiles. Un joueur solide. Il faut comprendre pourquoi une équipe comme Tottenham a décidé de le laisser sur la touche. Quelles ont été leurs considérations. »

« Je suis content que Kolo Muani arrive » Toujours en lien avec le PSG, Luciano Spalletti a également salué le retour imminent de Randal Kolo Muani (27 ans) : « Kolo est un footballeur que vous avez tous eu l’occasion d’apprécier. Et il ne faut pas tenir pour acquis le fait qu’il ait voulu venir chez nous à tout prix, car il est déjà arrivé par le passé que certains joueurs nous aient tourné le dos. De plus, c’est l’ami de tous les joueurs et il possède des qualités que nous pouvons mettre à profit. Ce n’est pas un avant-centre statique qui reste dans la surface de réparation. Il évolue sur toute la ligne offensive, en jouant au pied, ce qui constitue un atout car cela crée toujours une supériorité numérique dans certaines zones du terrain. Pour les percées en profondeur, c’est l’un des meilleurs d’Europe. Je l’apprécie aussi parce que c’est un bon garçon et je pense que nous pourrons bien travailler ensemble. Je suis content qu’il arrive. »