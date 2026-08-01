Luis Campos a rencontré Mika Godts en secret : La réponse cash de l'Ajax Amsterdam à la tentative de transfert du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En attendant Lucas Digne et Maghnes Akliouche qui devraient renforcer les rangs de l'effectif de Luis Enrique dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain s'est rapproché de Mika Godts. Le conseiller football Luis Campos a été vu à Porto avec l'attaquant belge de 21 ans de l'Ajax Amsterdam. Néanmoins, il faudra mettre le prix au vu de la sortie médiatique signée Jordi Cruyff, directeur technique du pensionnaire d'Eredivisie.

« Le PSG est en négociations pour recruter l’un des plus gros talents en Europe : l’ailier belge de 21 ans de l’Ajax Mika Godts ». Vendredi soir, le journaliste Fabrizio Romano annonçait au même titre que divers médias spécialisés un intérêt concret du double champion d'Europe pour l'international belge qui n'avait pas été retenu par Rudi Garcia pour participer à la Coupe du monde 2026. « Le PSG pousse pour que ce deal aboutisse. Le club a déjà rencontré le joueur. Luis Campos était en personne avec lui au Portugal. Ce que je peux dire, c’est que le joueur est sous le charme du projet du PSG. Mika Godts est plus que tenté par le PSG. Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG ».

Luis Campos aperçu avec Mika Godts à Porto, le PSG a déjà entamé les négociations avec l'Ajax Amsterdam Formé à Genk, Mika Gotds s'est révélé aux yeux de l'Europe ces dernières saisons à l'Ajax Amsterdam et a fêté ses premières sélections cette année qui sont venues le récompenser de ses 17 buts et ses 12 passes décisives en 32 matchs de championnat aux Pays-Bas. Le Paris Saint-Germain aurait déjà noué les premiers contacts avec les dirigeants de l'Ajax en faisant une proposition de transfert. Le journaliste Fabrizio Romano n'a pas pu prendre connaissance du montant de cette offre, mais a assuré que le pensionnaire d'Eredivisie réclamerait 60M€. Le vainqueur des deux dernières Ligues des champions n'entendrait pas débourser une telle somme.

«Nous ne pouvons vraiment pas nous passer de lui cette saison» Un temps conseiller stratégique puis directeur sportif du FC Barcelone entre 2021 et 2023, Jordi Cruyff s'est lancé un nouveau challenge cet hiver en devenant le directeur technique de son club formateur : l'Ajax Amsterdam. Témoignant de l'intérêt soudainement paru dans la presse du Paris Saint-Germain, il a pris la parole à De Telegraaf en jetant un froid sur son hypothétique transfert au PSG, assurant ne pas pouvoir se passer des services de Mika Godts. « Nous sommes extrêmement satisfaits de Mika. Non seulement en raison de ses statistiques exceptionnelles de la saison dernière, mais aussi pour son engagement et son professionnalisme à l’entraînement et en dehors, ainsi que pour sa volonté de s’améliorer chaque jour. Nous ne pouvons vraiment pas nous passer de lui cette saison ».