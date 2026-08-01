Équipe de France - Benjamin Mendy sort du silence après avoir vendu sa Coupe du monde 2018 pour 54 000€ : «Elle prenait trop de place»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sacré champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Benjamin Mendy a récemment vendu sa réplique du trophée aux enchères, pour un montant estimé à 54 000€. Très critiqué, l’ancien joueur de l’OM et de l’AS Monaco a répondu sur les réseaux sociaux, estimant n’avoir de comptes à rendre à personne.

S’il évolue désormais à Pogon Szczecin, en Pologne, depuis septembre 2025, Benjamin Mendy faisait partie il y a huit ans des joueurs sacrés champions du monde avec l’équipe de France. Une épopée au cours de laquelle il avait participé au match nul face au Danemark (0-0) en phase de groupes. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, il avait reçu une réplique du trophée, qu’il a décidé de vendre.

Mendy a vendu sa réplique de la Coupe du monde 2018 aux enchères En effet, comme indiqué par Sportune, Benjamin Mendy a vendu sa réplique de la Coupe du monde 2018 dans le cadre de la « Global Football Auction Part.2 », une mise aux enchères organisée par la maison américaine Goldin, spécialisée dans les objets de collection en lien avec le sport. L’ancien international français (10 sélections) a récupéré 54 000€ et a fourni un certificat d’authenticité signé de sa main. Benjamin Mendy aurait certainement pu vendre son trophée plus cher, mais le bien était décrit comme usé, avec notamment une fissure à la base.

« C'est ma coupe, j'en fais ce que je veux » Après les nombreuses critiques dont il a fait l’objet, le joueur passé par l’OM, l’AS Monaco et Manchester City a répondu dans une story publiée sur Snapchat… à sa manière : « Mais c'est ma coupe ou c'est votre coupe ? Au fait, elle est à moi. C'est ma coupe, j'en fais ce que je veux. Et en plus, elle prenait trop de place dans le placard. » Et Benjamin Mendy pourrait même ne pas encore avoir fini de céder les différents trophées qu’il a accumulés au cours de sa carrière. Quelques heures après sa story, il a ajouté, toujours sur Snapchat : « Et d’ailleurs j’ai encore ça à vendre », avec une photo de plusieurs autres trophées.