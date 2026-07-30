Equipe de France : Surprise, un champion du monde 2018 a vendu son trophée de la Coupe du monde contre un gros chèque !

Alexis Brunet

En 2018, l’équipe de France avait remporté la Coupe du monde face à la Croatie en finale (4-2) et était donc repartie avec le trophée. Chaque Bleu avait aussi reçu une réplique du trophée, qui trône sans doute dans leurs armoires à trophées. Ce n’est plus le cas pour Benjamin Mendy qui a décidé de revendre ce très bel objet contre un gros chèque.

Vingt ans après 1998, l’équipe de France remportait en 2018 sa deuxième Coupe du monde grâce à Didier Deschamps. Les Bleus s’étaient imposés 4-2 en finale contre la Croatie grâce à une génération portée entre autres par Paul Pogba, Antoine Griezmann, mais aussi un tout jeune Kylian Mbappé qui se montrait alors aux yeux du monde entier. Parmi les joueurs qu’on a un peu plus oubliés, on peut citer par exemple Benjamin Mendy, qui était alors du côté de Manchester City.

Benjamin Mendy a revendu son trophée de la Coupe du monde En 2018, l’équipe de France a donc mis la main sur le trophée de la Coupe du monde et chaque joueur du groupe de Didier Deschamps avait reçu une réplique officielle du trophée. La plupart l’ont encore, mais ce n’est plus le cas de Benjamin Mendy. En effet, ce jeudi Sportune nous apprend que le défenseur de 32 ans a vendu ce précieux objet lors de la "Global Football Auction Part 2", une vente aux enchères de la maison américaine Goldin. Le joueur passé par l’OM en a tiré environ 54 000 euros, mais il aurait pu en obtenir plus encore car malheureusement le trophée présentait une fissure à la base et quelques traces d’usure. L’acheteur a également reçu un certificat d’authenticité signé de la part de Benjamin Mendy.

Une carrière brève en équipe de France Si Benjamin Mendy apparaissait comme un joueur très prometteur à ses débuts, il n’a pas vraiment confirmé sur la durée. Le défenseur a bien été sacré champion du monde, mais il ne compte que 10 sélections avec les Bleus de 2017 à 2019. Sa carrière a notamment été marquée en 2021 par de multiples accusations de viol et de tentative de viol, mais le joueur a définitivement été reconnu non coupable de toutes les charges en juillet 2023.