Mercato - Analyse : Les choix du Real qui interrogent...

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, plusieurs médias en Espagne se sont accordés pour affirmer que le Real Madrid s'apprêtait à passer à l'action dans le dossier Rodri et qu'il envisageait de mettre Aurélien Tchouaméni sur le marché afin de dégager du budget pour l'opération. Entre l'abandon de la piste Olise, une vente possible de Tchouaméni et la prolongation relancée de Vincius Jr, les choix de mercato du Real dessinent un contours nouveau autour de Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières heures, un certain nombre de médias espagnols, dont certains proches du Real Madrid, s'accordent à dire que le dossier Rodri devrait connaître une sérieuse accélération dans les premiers jours du mois d'août. Selon Radio Marca, par exemple, comme relayé par Foot Mercato, le président Florentino Pérez, longtemps frileux sur cette piste, aurait finalement accepté le principe d'une offensive sur le capitaine de la sélection espagnole, dont les prestations très solides lors du Mondial ont pu participer à le convaincre. Selon le média, le dossier avance déjà bien et un accord global entre toutes les parties pourraient intervenir prochainement, sachant que Rodri n'a plus qu'un an de contrat avec Manchester City.

Entre le départ de Tchouaméni et l'abandon prématuré du dossier Olise... Toujours selon Radio Marca, l'opération Rodri pourrait avoir une lourde conséquence : elle risque d'entraîner la mise sur le marché d'Aurélien Tchouaméni, alors qu'un accord existait pour sa prolongation de contrat, ce qui témoignerait d'un important changement de stratégie du côté du Bernabeu. Si cette information venait à se confirmer, elle ne serait pas sans ouvrir quelques questions, Tchouaméni étant référencé comme un proche de Kylian Mbappe dans le vestiaire.

... des arbitrages défavorables à Kylian Mbappe Surtout qu'elle vient s'ajouter à d'autres arbitrages récents, qui s'ils peuvent se comprendre, apparaissent à chaque fois en défaveur de l'attaquant français. L'abandon de la piste menant à Michael Olise peut par exemple se comprendre au vu du coût que le deal aurait représenté, mais compte tenu de la connexion entre lui et Kylian Mbappe apparue lors des premiers matches du Mondial, on imagine qu'elle n'a pas dû enchanter l'attaquant merengue, d'autant qu'Olise avait fait savoir qu'il était prêt à venir. Dans le même registre, les déclarations récentes de Jan-Christian Dreesen, le président du Bayern Munich, sur le dossier Olise, raisonnent là aussi bizarrement : « Michael Olise va-t-il rester au Bayern Munich ? Oui bien sûr. Le Real Madrid ? Je n'ai reçu ni lettre ni fax ni appel. C’est étonnant de voir tout ce qui peut finir par se répandre quand on connaît soi-même la vérité. C’est assez intéressant. Honnêtement, j’ai perdu le compte du nombre de fois où des amis m’ont posé la question. Mais pas une seule personne ne m’a dit : "Si quelqu’un t’offre 200 millions d’euros, tu dois lui vendre" ».