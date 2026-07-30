Départ de Geronimo Rulli : L’un des meilleurs clubs du monde veut le gardien de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Mason Greenwood (Fenerbahçe) ou encore Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Corogne), l’Olympique de Marseille devrait voir partir d’autres cadres. La situation de Gerónimo Rulli est notamment à surveiller de près, alors qu’un géant de Premier League voudrait attirer le portier de l’Albiceleste.

Si les recrues manquent encore à l’appel, l’Olympique de Marseille se montre actif dans le sens des départs. Tandis que Mason Greenwood a pris le chemin de Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé en faveur de La Corogne. De son côté, Hamed Junior Traoré a rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat. De retour à l’entraînement cette semaine, Leonardo Balerdi souhaite quant à lui quitter la cité phocéenne après six saisons passées à l’OM. Il pourrait ne pas être l’unique Argentin à prendre le large.

Gerónimo Rulli ciblé par Manchester City En plus de Facundo Medina, dans le viseur du Bayer Leverkusen, Gerónimo Rulli pourrait de son côté rejoindre Manchester City. D’après les informations divulguées par le journaliste Fabrizio Romano, le portier argentin, présent dans le groupe de Lionel Scaloni pour disputer la Coupe du monde comme doublure d’Emiliano Martinez, est courtisé par le mastodonte anglais afin de succéder à James Trafford, en partance pour Leeds. Le Marseillais deviendrait alors le gardien numéro 2 du club derrière Gianluigi Donnarumma, arrivé en provenance du PSG l’été dernier. Un nouveau défi qui ne le laisserait pas insensible.

L’OM doit encore vendre Du côté de l’OM aussi, ce départ ne serait pas forcément vu d’un mauvais œil alors que la direction cherche à se séparer de ses meilleurs éléments pour renflouer les caisses. « La situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif, avait prévenu le nouveau président Stéphane Richard dans un entretien accordé à La Provence au début du mois. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an. »