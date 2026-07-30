Mercato Analyse : Le piège que veut éviter le PSG pour Barcola...

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs jours, le dossier de la vente de Bradley Barcola est en train de prendre une tournure très concrète. Les prises de position du Paris Saint-Germain, ou fuites que peut laisser filtrer le club de la capitale, ne sont désormais à interpréter qu'à l'aune d'un seul objectif : ne pas subir une pression à la baisse de Liverpool sur le montant du transfert pour rester au plus près des 170 millions d'euros exigés.

Cette semaine, la vente de Bradley Barcola a définitivement pris une tournure concrète du côté du Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale avait probablement programmé cette opération depuis plusieurs semaines, comme le10sport.com a eu l'occasion de l'analyser précédemment, il a préféré attendre que le joueur prenne clairement position en ce sens afin d'éviter que cela vienne de lui, ce qui aurait généré une trop forte pression à la baisse sur le montant du transfert.

Paris doit désormais chercher d'autres offres pour Barcola Maintenant que Bradley Barcola a clairement pris position en refusant de prolonger son contrat, le processus de vente a connu une sérieuse accélération. Et c'est à l'aune de la priorité de limiter au maximum les pressions à la baisse sur le montant du deal qu'il faut aujourd'hui lire les prises de position du PSG ou les fuites qu'il laisse passer dans la presse, comme celles indiquant que Barcola était loin d'être parti.

Liverpool joue la pression à la baisse sur le prix... Pour les dirigeants parisiens, le danger a été clairement ciblé : comme Barcola est déjà d'accord contractuellement avec Liverpool et qu'il souhaite en priorité rejoindre Anfield, il ne faut pas que le PSG se retrouve enfermé dans une discussion unique avec les Reds, qui seraient alors en position de force pour jouer le tarif à la baisse, sachant que le club de la capitale exige 170 millions d'euros, un montant qui n'a rien l'illogique si Yan Diomandé signe effectivement au Real pour 130 millions d'euros.