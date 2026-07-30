Mercato - Des années que ça ne fonctionne pas : Un joueur du PSG menacé par une rupture de contrat ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après la Roma, le Benfica Lisbonne et le Panathinaïkos, un nouveau prêt pour Renato Sanches ? A un an de l’expiration de son contrat au PSG, le milieu de terrain portugais qui soufflera sa 29ème bougie au mois d’août n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Deux options dont une rupture de son bail se présentent à la direction du Paris Saint-Germain comme expliqué par la presse portugaise.

Les années passent et le constat demeure le même pour Renato Sanches : son corps ne le laisse jamais tranquille. Miné par les blessures depuis près de 10 ans désormais, le milieu de terrain portugais qui fut la révélation de l’Euro 2016 a enchaîné les nouveaux projets ne parvenant pas à devenir une figure incontournable d’un seul et un même club. Au LOSC, ce qui lui avait valu son transfert au PSG en 2022, Sanches avait réussi à trouver une certaine régularité. Mais depuis, l’international portugais est retombé dans ses travers et dans ses déboires physiques.

José Mourinho sur ses blessures : «Ils n’ont pas compris pourquoi au Bayern, ils n’ont pas compris pourquoi au PSG, et nous essayons de comprendre pourquoi» Pendant la saison 2023/2024, Renato Sanches vivait un prêt à la Roma pour se relancer après un exercice au PSG où il n’avait pas un rôle central sous Christophe Galtier, lui qui n’entrait pas dans les plans du successeur du coach français sur le banc parisien : Luis Enrique. Au sein du club de la Louve, l’international portugais de 28 ans ne parvenait pas à se relancer malgré toute sa bonne volonté. Sur la saison, il ne prenait part qu’à une dizaine de matchs en raison d’une multitude de blessures. Une situation incompréhensible du point de vue de José Mourinho, entraîneur des Giallorossi à l’époque. « Renato Sanches est constamment exposé au risque de blessure. C’est difficile à comprendre. Ils n’ont pas compris pourquoi au Bayern, ils n’ont pas compris pourquoi au PSG, et nous essayons de comprendre pourquoi ».

Une rupture de contrat n’est pas à exclure… S’en sont suivis deux autres prêts au Benfica Lisbonne, son club formateur, puis au Panathinaïkos cette saison. A chaque fois, Renato Sanches parvenait à atteindre la barre des 20 apparitions sans pour autant boucler des prêts convaincants et de quoi lui permettre de réintégrer la rotation de Luis Enrique dans l’entrejeu du PSG. A bientôt 29 ans, le Portugais pourrait définitivement être écarté du projet parisien, honorant ainsi pas sa dernière année de contrat. Le Paris Saint-Germain a le choix entre renvoyer le joueur en prêt ou bien rompre son contrat. La deuxième option serait actuellement prise en considération selon A Bola. Reste à savoir quelle sera la décision finale des décideurs parisiens d’ici la clôture du mercato programmée pour le 1er septembre prochain.