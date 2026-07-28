Nouveau rebondissement pour Yan Diomandé : Le PSG a une ultime chance de doubler le Real Madrid pour le transfert du phénomène ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines le PSG travaillait sur la piste Yan Diomandé, mais finalement le club de la capitale avait décidé de se retirer du dossier suite à l’arrivée du Real Madrid. L’international ivoirien était annoncé tout proche de la Casa Blanca, mais rien n’est encore officiel et un rebondissement pourrait bien laisser une ultime chance à Paris d’attirer le joueur de 19 ans.

Pour le moment, le PSG se montre très calme sur le mercato. Le club de la capitale a seulement fait venir le jeune Alessandro Longoni (18 ans) au poste de troisième gardien, mais Luis Campos s’active sur plusieurs dossiers afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Le conseiller football parisien cherche notamment à faire venir des joueurs offensifs afin de remplacer Gonçalo Ramos parti à l’AC Milan ainsi que Kang-in Lee qui a pris la direction de l’Atlético de Madrid.

Le PSG dit stop dans le dossier Yan Diomandé… Pour renforcer son attaque, le PSG a notamment dans son viseur Yan Diomandé, ou plutôt avait. Le 26 juillet, le double champion d’Europe a envoyé un communiqué à Sky Germany pour révéler s’être retiré du dossier menant à l’international ivoirien qui aurait finalement décidé de rejoindre le Real Madrid. « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et fausses - et le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d'équilibre de l'effectif. »

… mais un ultime espoir existe Yan Diomandé est donc très proche du Real Madrid, avec qui un accord contractuel existerait déjà, mais il resterait encore quelques détails pour qu’il en soit de même avec le RB Leipzig. Selon les informations de L’Équipe, cela pourrait profiter au PSG qui aurait encore un ultime espoir de croire à l’arrivée de l’international ivoirien qui possède beaucoup de membres de sa famille qui soutiennent Paris et qui serait très intéressé à l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Le journal sportif précise que dernièrement « de nouveaux intermédiaires, réputés beaucoup plus proches du Paris-Saint-Germain, ont tenté de remettre de l'ordre dans le dossier et de reprendre contact afin d'évaluer la situation », ce qui pourrait donc influer sur l’avenir du joueur de 19 ans à condition que le Real Madrid ne trouve pas entre-temps un accord définitif avec le RB Leipzig.