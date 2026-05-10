EXCLU - Mercato : Barcola et Liverpool, ça chauffe !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur les tablettes de Liverpool depuis de longs mois, Bradley Barcola fait l’objet d’un pressing appuyé de la part des Reds. Le Parisien se montre de plus en plus sensible…

L’intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola n’est pas nouveau. Lors du mercato d’été 2026, les Reds ont déjà tenté une offensive musclée auprès de l’ailier parisien. A l’époque, le joueur s’était posé de nombreuses questions autour de son avenir, pour finalement se ranger derrière la position de ses dirigeants : poursuivre au PSG pour tenter d’aller chercher une deuxième étoile européenne (et conserver toutes ses chances de disputer le Mondial 2026, avec l’équipe de France, le premier de sa carrière).

Liverpool revient fort à la charge Ces derniers jours, un nouvel épisode se met en place avec toujours les mêmes acteurs. D’un côté Liverpool, qui revient à la charge et se montre plus que jamais pressant à l’idée de recruter Bradley Barcola. De l’autre, un joueur clairement intéressé par le projet proposé par le club anglais… Et face aux deux « camps », un PSG a l’écoute, qui n’exclut pas de discuter d’un transfert si le joueur en exprime le souhait.