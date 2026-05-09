EXCLU - Mercato : Le Paris FC se renseigne sur… Mason Greenwood (OM) !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A la recherche d’un top joueur pour la saison 2026-2027, le Paris FC explore plusieurs pistes, en France comme à l’étranger. Et en Ligue 1, Le 10 Sport est en mesure de révéler que des informations ont récemment été prises sur la star de l’OM, Mason Greenwood.

Assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, le Paris FC se projette déjà sur le mercato estival qui approche à grand pas. Après avoir commis quelques erreurs depuis son arrivée aux commandes du club francilien, les nouveaux actionnaires semblent déterminés à ne plus se manquer. Le dernier mercato d’hiver, et la nomination gagnante d’Antoine Kombouaré au poste d’entraîneur, sont déjà des motifs d’espoir pour un PFC transformé en 2026.

Le Paris FC pense à Greenwood Pour incarner sa nouvelle ambition, le Paris FC est disposé à miser sur une tête d’affiche de premier plan. Cet hiver, le profil de Mathys Tel (21 ans) a été étudié. Nos sources indiquent que l’attaquant de Tottenham est toujours une piste suivie par les dirigeants parisiens pour cet été. Mais un autre dossier d’ampleur a également été ouvert. Le Paris FC a pris des renseignements sur la star de l’OM, Mason Greenwood.