EXCLU - Mercato : Après Toulouse et Nantes, Metz pense aussi à Pantaloni

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur le départ à Lorient, Olivier Pantaloni ne manque pas de sollicitations pour pouvoir rebondir la saison prochaine. Le technicien corse à même l’embarras du choix.

Entraîneur du FC Lorient depuis juin 2024, Olivier Pantaloni a réussi l’exploit de faire taire les sceptiques à son égard. En plus de s’être maintenu rapidement en Ligue 1, les Merlus figurent dans la première partie du tableau, à la 9e place du classement, après un joli match nul face au leader parisien (2-2). Mais pour Pantaloni, l’aventure bretonne va prendre fin deux ans après ses débuts. A l’issue de la saison 2025-2026, le Corse va plier bagages.