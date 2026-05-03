EXCLU - Mercato : Après Toulouse et Nantes, Metz pense aussi à Pantaloni

Sur le départ à Lorient, Olivier Pantaloni ne manque pas de sollicitations pour pouvoir rebondir la saison prochaine. Le technicien corse à même l’embarras du choix.
Entraîneur du FC Lorient depuis juin 2024, Olivier Pantaloni a réussi l’exploit de faire taire les sceptiques à son égard. En plus de s’être maintenu rapidement en Ligue 1, les Merlus figurent dans la première partie du tableau, à la 9e place du classement, après un joli match nul face au leader parisien (2-2). Mais pour Pantaloni, l’aventure bretonne va prendre fin deux ans après ses débuts. A l’issue de la saison 2025-2026, le Corse va plier bagages.
Metz a pris des informations sur Pantaloni
Pour rebondir, Olivier Pantaloni, qui aura 60 ans à la fin de l’année 2026, ne va pas avoir trop de souci à se faire. Sollicité par le Toulouse Football Club et le FC Nantes, l’ancien mentor du Gazélec Ajaccio est également la cible du FC Metz. Selon nos sources, une prise de contact a même eu lieu entre les deux parties, permettant aux dirigeants messins de sonder Olivier Pantaloni sur ses intentions et ses demandes.