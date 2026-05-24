F1 - Officiel : Max Verstappen annonce où il sera en 2027 !

L'avenir de Max Verstappen est l'un des sujets majeurs en Formule 1 depuis quelques mois. Cependant, le quadruple champion du monde, qui a souvent laissé planer le doute sur son futur, met fin au suspens pour 2027.
Cela fait quelques mois que Max Verstappen se montre évasif sur son avenir en Formule 1, participant même à des courses dans d'autres disciplines. Et alors que le quadruple champion du monde est régulièrement interrogé sur son futur, il a cette fois-ci décidé d'y répondre clairement en s'annonçant toujours en F1 la saison prochaine.
Verstappen s'annonce en F1 en 2027
« Oui, définitivement. Sauf si des choses complètement folles arrivent, mais je ne pars pas de ce principe. J’espère que tout le monde tiendra parole, mais je peux confirmer que je resterai en Formule 1. Je ne prendrais pas de pause ou d’année sabbatique, je ne suis pas ce genre de personne. Si j’arrête, j’arrête complètement. Mais ce n’est absolument pas d’actualité pour le moment », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Je préférerais rester lié à Red Bull pour le reste de ma vie, je l’ai toujours dit»
« Je préférerais rester lié à Red Bull pour le reste de ma vie, je l’ai toujours dit. Cette décision n’a pas besoin d’être prise aujourd’hui ou demain. Que ce soit ici ou ailleurs, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte qu’un simple contrat en F1. Je parle aussi de tous les autres projets. J’en discute également avec Red Bull. Personnellement, je suis très détendu à ce sujet. Il ne faut pas rendre cela plus dramatique que nécessaire. Même si cela ne fonctionne pas, ça me convient aussi. C’est simplement ma façon de voir la vie », ajoute Max Verstappen qui évoque également ses attentes concernant l'évolution du règlement : « Le ratio entre le moteur thermique et le moteur électrique sera alors d’environ 60/40, cela dépendra un peu des circuits. Ce n’est pas encore parfait, mais c’est un pas dans la bonne direction et certainement une amélioration par rapport à la situation actuelle. Je ne suis pas pressé. »