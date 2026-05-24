F1 - Officiel : Max Verstappen annonce où il sera en 2027 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen est l'un des sujets majeurs en Formule 1 depuis quelques mois. Cependant, le quadruple champion du monde, qui a souvent laissé planer le doute sur son futur, met fin au suspens pour 2027.

Cela fait quelques mois que Max Verstappen se montre évasif sur son avenir en Formule 1, participant même à des courses dans d'autres disciplines. Et alors que le quadruple champion du monde est régulièrement interrogé sur son futur, il a cette fois-ci décidé d'y répondre clairement en s'annonçant toujours en F1 la saison prochaine.

Verstappen s'annonce en F1 en 2027 « Oui, définitivement. Sauf si des choses complètement folles arrivent, mais je ne pars pas de ce principe. J’espère que tout le monde tiendra parole, mais je peux confirmer que je resterai en Formule 1. Je ne prendrais pas de pause ou d’année sabbatique, je ne suis pas ce genre de personne. Si j’arrête, j’arrête complètement. Mais ce n’est absolument pas d’actualité pour le moment », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.