F1 : Verstappen annonce un nouveau défi chez Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison catastrophique, Max Verstappen a repris du poil de la bête. De nouveau à la bataille à l’avant de la course, le quadruple champion du monde aborde ce Grand Prix du Canada avec beaucoup d’ambitions. Le Néerlandais s’est fixé un défi avec Red Bull : pouvoir de nouveau se battre avec les meilleures écuries du plateau.

Un Max Verstappen de retour au premier plan ? Après avoir vécu un début de saison 2026 chaotique, le quadruple champion du monde a fait parler de lui à Miami en début de mois. Deuxième sur la grille, Verstappen avait ensuite connu une course mouvementée. Néanmoins, ce Grand Prix lui a démontré que Red Bull avait effectué des progrès, et qu’il pouvait de nouveau se montrer ambitieux. Forcément, avec le Grand Prix du Canada ce week-end, le Néerlandais espère pouvoir une fois de plus jouer les trouble-fête.

« On se concentre sur les améliorations, essayer d’être à l’avant dans la lutte avec les équipes du top 3 » « On verra, Miami était pour nous un bon pas en avant, mais ce sera une course au développement chaque week-end, selon ce que les autres équipes amènent. Ce sera aussi un autre feeling, un autre tracé, mais on espère être proches du top 3. On se concentre sur les améliorations, essayer d’être à l’avant dans la lutte avec les équipes du top 3, on s’en est rapprochés à Miami et on va essayer de réduire encore cet écart. J’espère qu’on va y parvenir, l’équipe est très motivée par les courses à venir », a ainsi annoncé Verstappen concernant ses ambitions avec l’écurie autrichienne sur ce week-end.