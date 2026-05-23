Christophe Galtier futur entraîneur de l’OM : C’est validé sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d'un nouvel entraîneur avec le départ d'Habib Beye qui semble se profiler, l'OM prépare du changement pour les semaines à venir. Le profil de Christophe Galtier est évoqué avec insistance, et Maxime Chanot, consultant sur RMC, estime qu'il s'agirait de la meilleure option possible pour l'OM.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec l'OM, Habib Beye semble bien parti pour être limogé cet été. Le coach sénégalais n'a pas atteint les objectifs fixés lors de sa nomination en février dernier (qualification en Ligue des Champions + Coupe de France), et à en croire les dernières tendances, la nouvelle direction du club phocéen s'apprête donc à changer d'entraîneur. Bruno Genesio fait aujourd'hui office de favori, mais une autre alternative pourrait s'offrir à l'OM avec un ancien de la maison qui connait très bien le club : Christophe Galtier.

« Galtier est dans les petits papiers » Au micro de l'After Foot sur RMC jeudi soir, Maxime Chanot a totalement validé l'option Galtier, estimant qu'il s'agissait du profil le plus adéquat pour l'OM : « Un nom pour remplacer Habib Beye ? Je pensais à Galtier. Il est dans les petits papiers. Je pense qu'il faut un entraîneur qui connaît la maison. On connaît le lien de Galtier avec l'Olympique de Marseille et la mentalité du club. C'est super important d'avoir l'expérience de la Ligue 1 et il a surtout déjà gagné avec le Paris Saint-Germain, avec l'AS Saint-Etienne et avec Lille à un moment où ils n'étaient pas favoris dans une Ligue 1 ultra dominée par le Paris Saint-Germain. Et il a surtout l'expérience des grands vestiaires. On l'a vu cette année avec Habib Beye, ce qui lui a fait défaut c'est justement son manque de crédibilité », indique le consultant de RMC.