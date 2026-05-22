Thiago Motta entraîneur de l’OM, l’appel du pied inattendu : «Je le prends»

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye a un contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Olympique de Marseille. Mais il ne devrait vraisemblablement pas poursuivre son aventure sur le banc phocéen, puisque plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer, comme celui de Thiago Motta.
Au bout du suspense, Habib Beye a réussi à accrocher une place qualificative pour la Ligue Europa. Mais va-t-il la disputer avec l’OM ? Rien n’est moins sûr, puisque l’ancien du Stade Rennais n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée à Marseille. Et la nouvelle direction aurait déjà commencé à tâter le terrain pour lui trouver un remplaçant.
Quel coach pour l’OM ?
Ainsi, L’Equipe nous a récemment appris que futur président Stéphane Richard aurait rencontré Bruno Genesio, dont le contrat avec le LOSC se termine dans seulement quelques semaines. Il n’est pas le seul, puisqu’on parle également de Christophe Galtier, tout proche de la fin avec NEOM en Arabie Saoudite et qui aurait l’intention de retrouver un club en France. Après son passage au PSG, il pourrait bien décider de se lancer dans un nouveau défi avec l’OM, où il a d’ailleurs été joueur.
« Thiago Motta, je le prends à l'OM »
Et pourquoi pas Thiago Motta ? L’ancien de Bologna et de la Juventus est actuellement libre et certains le verraient bien sur le banc de l’OM. « Thiago Motta, je le prends à l'OM. Lille le veut ? Et pourquoi Lille serait plus attractif ? Son lien avec le PSG ? On me dit que les Italiens entraînent partout, Inter, Juve, ils n'en ont rien à cirer » a déclaré Walid Acherchour, sur RMC. « Galtier était au PSG, vous le voulez à l'OM, par contre Thiago Motta ne peut pas aller à l'Olympique de Marseille ? Thiago Motta, c'est un titi parisien, qu'est-ce qui se passe ? Vous me racontez des histoires ».