Thiago Motta entraîneur de l’OM, l’appel du pied inattendu : «Je le prends»

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye a un contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Olympique de Marseille. Mais il ne devrait vraisemblablement pas poursuivre son aventure sur le banc phocéen, puisque plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer, comme celui de Thiago Motta.

Au bout du suspense, Habib Beye a réussi à accrocher une place qualificative pour la Ligue Europa. Mais va-t-il la disputer avec l’OM ? Rien n’est moins sûr, puisque l’ancien du Stade Rennais n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée à Marseille. Et la nouvelle direction aurait déjà commencé à tâter le terrain pour lui trouver un remplaçant.

Quel coach pour l’OM ? Ainsi, L’Equipe nous a récemment appris que futur président Stéphane Richard aurait rencontré Bruno Genesio, dont le contrat avec le LOSC se termine dans seulement quelques semaines. Il n’est pas le seul, puisqu’on parle également de Christophe Galtier, tout proche de la fin avec NEOM en Arabie Saoudite et qui aurait l’intention de retrouver un club en France. Après son passage au PSG, il pourrait bien décider de se lancer dans un nouveau défi avec l’OM, où il a d’ailleurs été joueur.