NBA : LeBron James donne le secret pour battre Victor Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama impressionne tout le monde et semble quasiment injouable. Pour le moment, aucune équipe n'a trouvé la solution sur le long terme pour défendre sur le Français. Mais LeBron James donne une idée de ce qu'il faudrait faire pour contenir Wemby.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama crève l'écran. Troisième du classement du MVP derrière Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, le Français a été élu meilleur défenseur de la saison, tout en brillant sur le plan offensif comme en témoignent ses 41 points dans le match 1 de la finale de la Conférence Ouest face au Thunder. Il faut dire que Wemby sait tout faire que ce soit attaquer le cercle ou shooter à trois points, ce qui le rend complétement imprévisible. Mais LeBron James donne une solution pour défendre sur Victor Wembanyama.

LeBron James donne la solution contre Wemby « Quand les défenses commencent à se désorganiser, les joueurs doivent être prêts à attraper la balle et tirer (catch and shoot), ou attraper et créer immédiatement. Vous essayez de le garder le plus possible loin de la raquette et, quel que soit le joueur sur qui il défend, si vous avez le bon effectif, vous pouvez arrêter de lui permettre d’être le “low man” », explique-t-il dans le podcast Mind the Game, rapporté par Basketsession, avant de poursuivre.