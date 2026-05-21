NBA : Opposé à un joueur très agressif, Victor Wembanyama lui répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin de stopper Victor Wembanyama, auteur d'une performance hallucinante dans le match 1 de la finale de la Conférence Ouest, le Thunder a décidé de muscler son jeu. Ainsi, Isaiah Hartenstein a imposé un gros défi physique au Français, parfois à la limite des règles. Mais Wemby n'est pas impressionné et se projette déjà vers le match 3 à San Antonio.

Dominé dans le premier match des finales de la Conférence Ouest par San Antonio, le Thunder devait absolument réagit dans le deuxième match. Et les champions en titre l'ont parfaitement fait en s'imposant 122 à 113. Afin d'y parvenir, OKC devait absolument trouver une solution pour contenir Victor Wembanyama, très impressionnant dans le match 1 avec une prestation historique ponctuée par 41 points et 24 rebonds. Et ils y sont parvenus notamment grâce à la défense très musclée d'Isaiah Hartenstein dont le comportement, parfois très limite, a fait polémique.

Wembanyama répond à Hartenstein Mais Victor Wembanyama n'a pas particulièrement été impressionné par Isaiah Hartenstein et se projette déjà vers la suite de la série. « Il faut s'imprégner de toute cette énergie, tout simplement. Ce niveau d'agressivité physique n'est pas nouveau. On a fait combien ? 11, 12 matches de play-offs jusque-là ? Ce n'était pas différent dans les matches qu'on a joués avant (...) La profondeur de banc, c'est une de nos forces aussi. Il nous faut plus de constance, jouer vite. Mais on ne peut pas jouer vite si on ne défend pas, et qu'on perd la balle. Ce sont eux qui ont profité de ça aujourd'hui, ils ont eu l'avantage sur ce plan-là », explique le joueur des Spurs dans des propos rapportés par L'EQUIPE.