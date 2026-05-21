PSG : En pleine polémique, Zabarnyi fait machine arrière !

Alexis Brunet

Pour sa première saison au PSG, Illia Zabarnyi n’a pas encore réussi à mettre tout le monde d’accord et ce n’est pas son dernier fait d’armes qui va améliorer sa cote auprès des supporters parisiens. Mercredi, le défenseur a annoncé son rôle d’ambassadeur pour la marque Coca-Cola avec la musique Jump de Van Halen, qui est également l’hymne de l’OM. Cela a fait polémique et depuis l’Ukrainien a supprimé la publication de ses réseaux sociaux.

Arrivé l’été dernier au PSG en provenance de Bournemouth, Illia Zabarnyi devait devenir le successeur de Marquinhos au PSG, un défenseur solide, qui pouvait prétendre à une place de titulaire indiscutable. Malheureusement, pour sa première saison à Paris, l'international ukrainien de 23 ans n’a pas été très impressionnant. Il a commis plusieurs boulettes et il n’a pas réussi à passer devant son coéquipier brésilien. Dernièrement, le natif de Kiev s’est également attiré les foudres des supporters du club de la capitale, mais pas pour ses performances sur le terrain.

Zabarnyi annonce sa collaboration avec Coca-Cola, avec l’hymne de l’OM Mercredi, par le biais d’un post sur ses réseaux sociaux, Illia Zabarnyi a annoncé qu’il devenait ambassadeur de la marque Coca-Cola, mais cette bonne nouvelle lui a valu une polémique avec les supporters du PSG. En effet, la musique choisie pour accompagner cette annonce n’a pas plu aux fans du club de la capitale car c’était "Jump" de Van Halen, qui est également l’hymne de l’OM. Forcément cela a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et il y a du nouveau dans cette affaire.