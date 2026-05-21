«C'est difficile de refuser un contrat au PSG» : Ce crack s'explique après son départ !

Amadou Diawara

Alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin 2025, Ibrahima Diaby avait la possibilité de signer son premier contrat professionnel au PSG. Toutefois, le crack de 19 ans a préféré rejoindre le Cercle Bruges librement et gratuitement lors du dernier mercato estival. Interrogé ce jeudi après-midi, Ibrahima Diaby a expliqué son choix.

Formé au PSG, Ibrahima Diaby était engagé jusqu'au 30 juin 2025. Ayant confiance en lui, la direction du club de la capitale a formulé une offre. En effet, le PSG a proposé un premier contrat professionnel à Ibrahima Diaby. Toutefois, le milieu de terrain de 19 ans a repoussé la proposition de l'écurie rouge et bleu, préférant signer librement et gratuitement au Cercle Bruges en juillet dernier. Lors d'un entretien accordé au Parisien, Ibrahima Diaby a justifié sa décision.

«J’avais besoin d’avoir un temps de jeu régulier» « Tout le monde rêverait d’être dans cette équipe, c’est la meilleure du monde, mais j’avais besoin d’avoir un temps de jeu régulier, pas de gratter des minutes par-ci, par-là. C’est difficile de refuser un contrat professionnel au PSG, mais j’ai pris du recul, j’ai bien réfléchi. J’estimais qu’en tant que jeune joueur, je devais m’affirmer dans un vestiaire en quittant le cocon. J’étais dans une logique de progression, d’aller là où je pourrai enchaîner les matchs », a confié Ibrahima Diaby, avant de se prononcer sur un potentiel retour au PSG à l'avenir.