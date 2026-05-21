Arsenal rêve de Kvaratskhelia : Le PSG a tranché pour son transfert !

Amadou Diawara

Le 30 mai, le PSG et Arsenal vont s'affronter en finale de la Ligue des Champions. De surcroit, les deux géants européens devraient se disputer Khvicha Kvaratskhelia cet été. En effet, les Gunners rêveraient de s'offrir les services du numéro 7 parisien. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi refuserait de le lâcher.

Lors du mercato hivernal 2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a réussi à faire plier la direction du Napoli. Après de longs mois de négociations, et plusieurs échecs, le club de la capitale a finalisé l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Pour convaincre Aurelio De Laurentiis, le PSG a formulé une offre à hauteur de 80M€. Etincelant depuis sa signature à Paris, Khvicha Kvaratskhelia a déjà rentabilisé son transfert. D'ailleurs, il aurait alarmé les hautes sphères d'Arsenal.

Transfert - PSG : Arsenal veut à tout prix recruter Kvaratskhelia D'après les indiscrétions du Guardian, Arsenal serait tombé sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le numéro 7 du PSG serait la cible de rêve des Gunners, espérant boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Toutefois, les dirigeants parisiens devraient bloquer le départ de Khvicha Kvaratskhelia.