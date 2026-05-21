PSG - Transfert de Julian Alvarez : L'annonce officielle venue du FC Barcelone !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Julian Alvarez sera l'un des principaux acteurs du mercato. Et pour cause, l'attaquant de l'Atlético de Madrid semble très convoité, notamment par le PSG et le FC Barcelone. D'ailleurs, Deco, directeur sportif du Barça, a été interrogé sur un éventuel transfert du buteur argentin pour remplacer Robert Lewandowski.

Cet été, le marché des numéros 9 pourrait être particulièrement actif. Et pour cause, plusieurs grands clubs seront en quête d'un avant-centre, à commencer par le FC Barcelone qui a perdu Robert Lewandowski dont le départ a été officialisé. Le PSG aussi pourrait se lancer dans cette quête dans l'optique d'offrir une vraie concurrence à Ousmane Dembélé avec un profil différent. Et les deux clubs viseraient le même profil puisque Julian Alvarez susciterait l'intérêt à la fois du PSG et du Barça. Deco, directeur sportif du club blaugrana, a d'ailleurs évoqué ce feuilleton.

Le Barça sort du silence pour Alvarez « Ce n'est pas une question de profil. Nous n'écartons personne et ne recrutons personne. Ce sont des questions internes ; ce que nous devons garantir, c'est que nous allons travailler comme chaque année. Nous avons perdu un joueur très important, Robert, et bien sûr, nous allons essayer de renforcer l'équipe », confie-t-il dans des propos rapportés par Mundo Deportivo avant d'évoquer plus globalement le départ de Robert Lewandowski.