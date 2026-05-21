Mercato - PSG : Feu vert annoncé pour le gros transfert de l’été !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG pourrait bien se montrer offensif sur le mercato, avec notamment un gros renfort en attaque. Depuis quelques semaines, c’est le nom de Julian Alvarez qui ressort avec insistance et Paris vient de recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier. En effet, l’Atlético de Madrid serait d’accord pour vendre son buteur argentin cet été.

Le 30 mai, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Un match qui viendra mettre un terme à la saison du champion de France, mais qui donnera surtout le départ de son mercato. Le club de la capitale aura besoin de se renforcer dans certains secteurs et l’attaque pourrait être l’un d’entre eux. Luis Campos aurait d’ailleurs déjà trouvé un joueur capable de renforcer qualitativement l’effectif de Luis Enrique.

L’Atlético de Madrid accepte de vendre Julian Alvarez Arrivé en 2024 à l’Atlético de Madrid en provenance de Manchester City, Julian Alvarez pourrait s’en aller cet été. La presse espagnole est unanime pour dire que le PSG l’a mis sur sa liste pour cet été, mais il n’est pas le seul. En effet, le FC Barcelone serait aussi intéressé par les services de l’Argentin, qui pourrait remplacer Robert Lewandowski, qui a annoncé son départ à l’issue de la saison. En tout cas, si Paris souhaite s’offrir le champion du monde 2022, cela sera possible, car, d’après La Cadena Ser, les Colchoneros seraient ouverts à une vente de leur buteur, conscients que cela permettrait de récolter une grosse somme et ainsi de renforcer massivement l’effectif de Diego Simeone.