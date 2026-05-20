Après l'OM, Medhi Benatia s'imagine au PSG : «Si Nasser Al-Khelaïfi m'appelle...»

Alors qu'il n'est officiellement plus sous contrat avec l'OM, Medhi Benatia a accordé une interview à l'émission The Bridge d'Aurélien Tchouaméni. Interrogé sur sur la possibilité d'accepter une éventuelle offre du PSG, le désormais ex-directeur du football de l'OM n'a clairement pas fermé la porte.
C'est désormais officiel, Medhi Benatia n'est plus le directeur du football de l'OM. Après avoir vu sa démission être refusée par Frank McCourt en début d'année, cette fois-ci, il quitte définitivement le club marseillais. Reste à savoir où il rebondira après son passage à Marseille. Pour l'instant rien de clair, mais Medhi Benatia semble prêt à tout, même à rejoindre la direction du PSG si jamais Nasser Al-Khelaïfi l'appelait.
Benatia ouvre la porte au PSG
« Aujourd’hui, j’ai décidé de partir. J’ai décidé pour plein de raisons, j’ai décidé de partir. Si demain, je parle toujours avec des gens comme Nasser Al-Khelaïfi, avec qui moi, je répète encore, on a beaucoup de respect, beaucoup d’affection, il a besoin - pas tout de suite, parce que là si j’arrête, j’ai besoin de couper là, là j’ai besoin de vraiment me reposer - mais dans 3, 4 ans, 5 ans, s’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi, et que ça doit être dans un rôle au Paris Saint-Germain, et que, à ce moment-là, ça me plaît… Mais pourquoi je dois quoi à quelqu’un, moi ? Je ne dois rien à personne moi ! Je ne dois rien à personne. Moi, si tu attends que je dise "non" parce que je dois ça à untel… Je ne dois rien à personne », confie-t-il.
«Je ne dois rien à personne»
Il faut dire que Medhi Benatia n'avait caché qu'il était très distant vis-à-vis de la rivalité avec le PSG. « Il n’y a pas longtemps, on m’a ressorti une interview. Après la carrière, j’étais un petit peu agent. Pendant deux ans, je vivais à Dubaï. On m’avait interviewé, Foot Mercato à l’époque, sur justement la Ligue des champions, et le PSG était encore en lice. Et on m’avait demandé : "mais tu supportes qui ?" Mais moi, avec la relation que j’ai aujourd’hui avec Nasser, et c’est en plus un club français, je supporte le Paris Saint-Germain. J’espère qu’ils vont aller le plus loin possible comme club français », ajoute l'ancien international marocain, toujours sur le plateau de The Bridge.