PSG - Départ de Fabian Ruiz : Son prochain club confirmé à l’étranger ?

A un an de l’expiration de son contrat signé en 2022, Fabian Ruiz pourrait vivre ses derniers moments en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Aucune prolongation de son bail ne semble être en passe d’être convenue entre les parties concernées lorsque de l’autre côté des Alpes, la Juventus se préparerait à passer à l’action. Un retour de Ruiz en Italie quatre ans après son départ du Napoli ?
Quatre saisons à Paris et puis s’en va ? A son arrivée à l’été 2022, Fabian Ruiz (30 ans) a mis du temps à convaincre les supporters du PSG de sa plus-value dans l’équipe. C’est sous Luis Enrique, et plus particulièrement la saison dernière, que le champion d’Europe 2024 avec la sélection espagnole a montré toute la mesure de son talent sur la scène européenne notamment avec une prestation XXL face à Arsenal au Parc des princes en demi-finale retour de C1.
«C’est un joueur différent, c’est un joueur que j’aime»
Élément phare du succès du PSG en Ligue des champions dans un milieu à trois avec Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz est moins en vue cette saison durant laquelle il a longuement été blessé au genou gauche en raison d’une contusion puis d’une inflammation ligamentaire. De retour, Ruiz est là dans le money-time avec une finale de Ligue des champions avant la Coupe du monde avec l’Espagne. Un complément bien accueilli par son entraîneur Luis Enrique dernièrement. « Fabian Ruiz est un joueur qui a l’air lent, mais c’est celui qui va le plus vite ! C’est un joueur différent, c’est un joueur que j’aime. Il donne la capacité physique et technique pour faire des choses avec et sans ballon. Il a été absent presque trois mois, et quand il est revenu, il a beaucoup apporté. Je suis content de l’avoir à ma disposition. On a de nouveau presque tous les joueurs prêts, c’est plus que positif ».
La Juventus prête à tenter sa chance avec Fabian Ruiz
Toutefois, la Juventus lorgnerait Fabian Ruiz. Il ne reste plus qu’une saison au milieu de terrain espagnol sur son contrat au PSG qui n’a toujours pas officiellement été rallongé. Ce qui signifie que ce mercato estival est la dernière chance du comité directeur parisien de récolter une indemnité de transfert pour Fabian Ruiz. La Vieille Dame, d’après Tuttosport, ciblerait le joueur du PSG qui correspondrait aux critères de recrutement à l’approche du mercato. La Juve séparera-t-elle Luis Enrique et Fabian Ruiz ? Le suspense est à son comble.