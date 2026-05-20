PSG - Départ de Fabian Ruiz : Son prochain club confirmé à l’étranger ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un an de l’expiration de son contrat signé en 2022, Fabian Ruiz pourrait vivre ses derniers moments en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Aucune prolongation de son bail ne semble être en passe d’être convenue entre les parties concernées lorsque de l’autre côté des Alpes, la Juventus se préparerait à passer à l’action. Un retour de Ruiz en Italie quatre ans après son départ du Napoli ?

Quatre saisons à Paris et puis s’en va ? A son arrivée à l’été 2022, Fabian Ruiz (30 ans) a mis du temps à convaincre les supporters du PSG de sa plus-value dans l’équipe. C’est sous Luis Enrique, et plus particulièrement la saison dernière, que le champion d’Europe 2024 avec la sélection espagnole a montré toute la mesure de son talent sur la scène européenne notamment avec une prestation XXL face à Arsenal au Parc des princes en demi-finale retour de C1.

«C’est un joueur différent, c’est un joueur que j’aime» Élément phare du succès du PSG en Ligue des champions dans un milieu à trois avec Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz est moins en vue cette saison durant laquelle il a longuement été blessé au genou gauche en raison d’une contusion puis d’une inflammation ligamentaire. De retour, Ruiz est là dans le money-time avec une finale de Ligue des champions avant la Coupe du monde avec l’Espagne. Un complément bien accueilli par son entraîneur Luis Enrique dernièrement. « Fabian Ruiz est un joueur qui a l’air lent, mais c’est celui qui va le plus vite ! C’est un joueur différent, c’est un joueur que j’aime. Il donne la capacité physique et technique pour faire des choses avec et sans ballon. Il a été absent presque trois mois, et quand il est revenu, il a beaucoup apporté. Je suis content de l’avoir à ma disposition. On a de nouveau presque tous les joueurs prêts, c’est plus que positif ».