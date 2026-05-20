PSG : Kvaratskhelia fait fureur au FC Barcelone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Khvicha Kvaratskhelia est apparu par intermittence en Ligue 1, mais l’ailier du PSG a porté l’équipe de Luis Enrique en Ligue des champions cette saison. Décisif lors de toutes les rencontres à élimination directe hormis le 1/16ème de finale aller, le Géorgien a choqué son monde et notamment Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone.

Monaco : but. Chelsea, 3 buts et une passe décisive. Liverpool, un but et une offrande. Le Bayern Munich : un doublé et une passe décisive. Depuis le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia marche sur l’eau. Ultra-décisif, le numéro 7 du PSG est pleinement dans la discussion du Ballon d’or qu’il mériterait selon Walid Acherchour, mais le fait qu’il soit Géorgien dans une année de Coupe du monde pourrait le priver du Saint-Graal individuel, sa sélection n’y prenant pas part.

Kvaratskhelia, une campagne de Ligue des champions digne d’un Ballon d’or Hormis ses statistiques parlantes, c’est l’impression visuelle qu’il rejette lors de ses performances des deux côtés du terrain qui impressionne les fans du PSG et les observateurs. Les acteurs du football sont aussi sans voix lorsqu’il s’agit d’évoquer l’impact de Khvicha Kvaratskhelia au sein de l’équipe de Luis Enrique. Il n’y a qu’à s’attarder sur une vidéo de Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone, pour se rendre compte à quel point l’ailier géorgien boxe dans une catégorie différente depuis quelque temps.