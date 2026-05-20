PSG : Kvaratskhelia fait fureur au FC Barcelone !

Certes, Khvicha Kvaratskhelia est apparu par intermittence en Ligue 1, mais l’ailier du PSG a porté l’équipe de Luis Enrique en Ligue des champions cette saison. Décisif lors de toutes les rencontres à élimination directe hormis le 1/16ème de finale aller, le Géorgien a choqué son monde et notamment Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone.
Monaco : but. Chelsea, 3 buts et une passe décisive. Liverpool, un but et une offrande. Le Bayern Munich : un doublé et une passe décisive. Depuis le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia marche sur l’eau. Ultra-décisif, le numéro 7 du PSG est pleinement dans la discussion du Ballon d’or qu’il mériterait selon Walid Acherchour, mais le fait qu’il soit Géorgien dans une année de Coupe du monde pourrait le priver du Saint-Graal individuel, sa sélection n’y prenant pas part.
Kvaratskhelia, une campagne de Ligue des champions digne d’un Ballon d’or
Hormis ses statistiques parlantes, c’est l’impression visuelle qu’il rejette lors de ses performances des deux côtés du terrain qui impressionne les fans du PSG et les observateurs. Les acteurs du football sont aussi sans voix lorsqu’il s’agit d’évoquer l’impact de Khvicha Kvaratskhelia au sein de l’équipe de Luis Enrique. Il n’y a qu’à s’attarder sur une vidéo de Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone, pour se rendre compte à quel point l’ailier géorgien boxe dans une catégorie différente depuis quelque temps.
Olise, Luis Diaz, Doué, Saka… Kvaratskhelia les enterre tous selon Gavi !
Michael Olise, Ademola Lookman, Alejandro Garnacho, Luis Diaz, Jamal Musiala, Anthony Gordon, Nico Williams, Vinicius Jr, Bukayo Saka, Désiré Doué, Joao Pedro. Pendant son interview avec Mundo Deportivo, Gavi a placé Khvicha Kvaratskhelia devant tous les joueurs cités. « Kvaratskhelia est un de mes joueurs préférés ». Seul Ousmane Dembélé a réussi à battre Kvaratskhelia dans ce « tu préfères » de Gavi.