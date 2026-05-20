«Le Real Madrid ne peut pas payer ma clause» : Premier coup dur pour José Mourinho !

Nouvelle saison, nouveau coach au Real Madrid. C’est la direction que prend le feuilleton de l’autre côté des Pyrénées avec le dossier José Mourinho. Sur le point de revenir au Bernabeu, The Special One aurait soumis trois requêtes à sa future direction y compris la nomination d’un ancien joueur de l’institution merengue. Une réponse est déjà tombée à la télévision.
Il semblerait que ce ne soit plus qu’une question de temps désormais avant que le Real Madrid ne se mette définitivement d’accord avec José Mourinho pour son retour au Santiago Bernabeu. 13 ans après son départ, The Special One se trouve en pleines négociations avec les dirigeants merengue pour boucler sa venue. Selon les informations de la Cadena Cope, le technicien portugais contractuellement lié au Benfica Lisbonne jusqu’en juin 2027 aurait posé trois conditions à son éventuelle future direction.
José Mourinho veut s’entourer d’un ancien joueur dans son staff
Premièrement, José Mourinho attendrait de ses dirigeants qu’ils parviennent à recruter Morten Hjulmand, milieu de terrain du Sporting Lisbonne de 26 ans et international danois. Mais ce ne serait pas tout. En outre, le Portugais prévoirait de débarquer au Real Madrid avec un intermédiaire qui ferait le lien entre le comité directeur et l’équipe première. De plus, Mourinho aurait l’ambition de munir son staff technique d’une ancienne figure de la Casa Blanca. Un candidat s’est lui-même retiré de la discussion, en direct à la télévision.
Gardien du Real Madrid pendant 11 ans, Francisco Buyo assure qu’il ne rejoindra par Mourinho au Real Madrid
Francisco Buyo, ex-gardien du Real Madrid entre 1986 et 1997, intervient en qualité de consultant dans l’émission d’El Chiringuito présentée par Josep Pedrerol. Mardi soir, le principal concerné a écarté tout départ de la chaîne pour rejoindre le club madrilène. Et ce, pour une raison simple : sa clause que le Real Madrid ne peut pas lever. « Être l'adjoint de Mourinho ? Le Real Madrid ne peut pas payer ma clause de libération ». Le message est passé, Mourinho devra compter sur un autre ancien de la maison.