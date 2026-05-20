«Le Real Madrid ne peut pas payer ma clause» : Premier coup dur pour José Mourinho !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouvelle saison, nouveau coach au Real Madrid. C’est la direction que prend le feuilleton de l’autre côté des Pyrénées avec le dossier José Mourinho. Sur le point de revenir au Bernabeu, The Special One aurait soumis trois requêtes à sa future direction y compris la nomination d’un ancien joueur de l’institution merengue. Une réponse est déjà tombée à la télévision.

Il semblerait que ce ne soit plus qu’une question de temps désormais avant que le Real Madrid ne se mette définitivement d’accord avec José Mourinho pour son retour au Santiago Bernabeu. 13 ans après son départ, The Special One se trouve en pleines négociations avec les dirigeants merengue pour boucler sa venue. Selon les informations de la Cadena Cope, le technicien portugais contractuellement lié au Benfica Lisbonne jusqu’en juin 2027 aurait posé trois conditions à son éventuelle future direction.

José Mourinho veut s’entourer d’un ancien joueur dans son staff Premièrement, José Mourinho attendrait de ses dirigeants qu’ils parviennent à recruter Morten Hjulmand, milieu de terrain du Sporting Lisbonne de 26 ans et international danois. Mais ce ne serait pas tout. En outre, le Portugais prévoirait de débarquer au Real Madrid avec un intermédiaire qui ferait le lien entre le comité directeur et l’équipe première. De plus, Mourinho aurait l’ambition de munir son staff technique d’une ancienne figure de la Casa Blanca. Un candidat s’est lui-même retiré de la discussion, en direct à la télévision.