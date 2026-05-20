Transfert à 50M€ : José Mourinho a choisi sa première folie au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Treize ans après la fin de son aventure au Real Madrid, José Mourinho va bientôt succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc de touche. La mission du Special One est simple : relancer un club n’ayant remporté aucun trophée majeur ces deux dernières saisons. Pour cela, le Portugais attend du renfort...

L’identité du prochain entraîneur du Real Madrid ne fait plus de doute. Florentino Pérez a décidé de rappeler José Mourinho pour succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc. Le Special One s’apprête donc à revenir dans la capitale espagnole après un premier passage de trois saisons entre 2010 et 2013. Et il ne sera pas le seul renfort de la Casa Blanca, qui s’apprête à vivre un mercato agité.

Hjulmand visé par le futur entraîneur du Real Madrid ? Du recrues sont en effet attendues après deux saisons difficiles, sans le moindre trophée majeur décroché. José Mourinho aurait déjà identifié les secteurs à améliorer et voudrait notamment injecter du sang neuf dans l’entrejeu, qui a connu de grosses pertes avec les départs successifs de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Selon la Cadena COPE, Morten Hjulmand figurerait dans les petits papiers du futur entraîneur madrilène. A 26 ans, le milieu danois est évalué à environ 50 millions d’euros par le Sporting Lisbonne.