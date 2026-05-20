Transfert à 50M€ : José Mourinho a choisi sa première folie au Real Madrid !

Treize ans après la fin de son aventure au Real Madrid, José Mourinho va bientôt succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc de touche. La mission du Special One est simple : relancer un club n’ayant remporté aucun trophée majeur ces deux dernières saisons. Pour cela, le Portugais attend du renfort...
L’identité du prochain entraîneur du Real Madrid ne fait plus de doute. Florentino Pérez a décidé de rappeler José Mourinho pour succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc. Le Special One s’apprête donc à revenir dans la capitale espagnole après un premier passage de trois saisons entre 2010 et 2013. Et il ne sera pas le seul renfort de la Casa Blanca, qui s’apprête à vivre un mercato agité.
Hjulmand visé par le futur entraîneur du Real Madrid ?
Du recrues sont en effet attendues après deux saisons difficiles, sans le moindre trophée majeur décroché. José Mourinho aurait déjà identifié les secteurs à améliorer et voudrait notamment injecter du sang neuf dans l’entrejeu, qui a connu de grosses pertes avec les départs successifs de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Selon la Cadena COPE, Morten Hjulmand figurerait dans les petits papiers du futur entraîneur madrilène. A 26 ans, le milieu danois est évalué à environ 50 millions d’euros par le Sporting Lisbonne.
Les autres renforts espérés par Mourinho
Ce mardi, L’Équipe indiquait de son côté que le profil de Rodri plaisait à la direction du Real Madrid, qui l’aurait fait savoir à José Mourinho. Celui-ci devrait avoir le dernier mot dans les dossiers du mercato, l’une de ses conditions pour revenir du côté du Santiago Bernabéu. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, un arrière droit, un arrière gauche et un défenseur central seraient également recherchés par le technicien portugais.
Interrogé durant le week-end, Alvaro Arbeloa, qui s’apprête à laisser la place, avait validé le choix de ses dirigeants : « Pour moi, comme ancien joueur et comme Madridista, je considère José Mourinho comme le numéro 1. C'est l'un des nôtres. S'il revient, je serai très heureux de le revoir à la maison. Je le pensais il y a un mois et je continuerai à le penser ».