Mercato - L’OM privé de Ligue des champions : Que doit faire Mason Greenwood cet été ?

La rédaction

La saison étant désormais terminée, l’OM sait d’office qu’il ne disputera pas la Ligue des champions l’exercice prochain. Le club phocéen a fini cinquième de Ligue 1 et disputera donc l’Europa League. Mason Greenwood pourrait donc être amené à quitter la formation marseillaise cet été. Mais que doit-il faire pour son avenir ? C’est notre sondage du jour !

L’OM ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Habib Beye n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée en février dernier, le club phocéen ayant terminé cinquième de Ligue 1. La formation marseillaise est ainsi condamnée à l’Europa League, ce qui pourrait pousser Mason Greenwood vers la sortie. L’attaquant de 24 ans ne serait pas nécessaire contre rester sur la Canebière, où son contrat court jusqu’en juin 2029, mais pourrait se laisser tenter par un nouveau défi ailleurs, surtout s’il peut disputer la Ligue des champions.

Mason Greenwood transféré chez un grand club européen ? L’OM ne devrait d’ailleurs pas fermer la porte à un départ. La direction marseillaise pourrait profiter de son transfert pour renflouer ses caisses et alléger son déficit de plus de 100M€. Et de ce fait, Mason Greenwood a déjà été évoqué dans plusieurs clubs. La Juventus suivrait notamment avec intérêt la situation de l’Anglais, qui a cristallisé certaines tensions au sein du club phocéen en fin de saison.