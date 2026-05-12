Mason Greenwood veut rester à l’OM : «C’est du cinéma», l’attaquant marseillais prend cher sur RMC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent lors de la cérémonie des Trophées UNFP lundi soir à Paris, Mason Greenwood a indiqué qu’il aimerait bien rester en France et à l’OM, où il évolue depuis près de deux ans. Des propos auxquels ne croit pas Maxime Chanot, consultant pour RMC, estimant que l’attaquant marseillais manie la langue de bois et qu’il serait temps qu’il s’en aille.

« J’espère pouvoir rester. » En marge des Trophées UNFP lundi soir, Mason Greenwood a peut-être donné une indication en ce qui concerne son avenir. Si l’attaquant âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, est annoncé vers un départ de l’OM cet été, le principal concerné semble enclin à rester. Sans la Ligue des champions, il sera peut-être financièrement compliqué pour Marseille de le conserver. À moins que cela ne soit en réalité que de la communication.

« La langue de bois, on la connaît. C’est ce qu’est en train de faire Greenwood » « C’est du cinéma. Bien sûr que c’est du cinéma. La langue de bois, on la connaît. C’est ce qu’est en train de faire Greenwood », a déclaré Maxime Chanot dans Génération After sur RMC. « Là où je suis d’accord, c’est qu’il a bien réagi contre Le Havre pour le coup. C’est vrai que je m’attendais à une fin de saison de Greenwood catastrophique. On est tous d’accord que les quatre-cinq derniers matchs de Greenwood, c’était scandaleux dans l’attitude. D’un côté qualitatif, c’est le joueur de l’année à l’Olympique de Marseille, en tout cas, c’est le joueur qui a fait gagner l’OM. S’ils sont dans cette position-là, ils peuvent quand même lui dire un grand merci. D’ailleurs, il a été récompensé aux Trophées UNFP en étant dans l’équipe type de l’année. Quand je vois l’attitude de Greenwood, la manière dont il défend… »