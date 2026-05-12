Du PSG à l’OM : «C’est le bon moment» pour Christophe Galtier ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un nouvel entraîneur devrait très certainement arriver la saison prochaine, Eric Di Meco estime que le moment est venu pour Christophe Galtier de faire son retour à l’OM. Trois ans après son départ du PSG et après plusieurs rendez-vous manqués, le vainqueur de la Ligue des champions en 1993 pense qu’il est le meilleur profil pour remplacer Habib Beye.

Trois ans après son départ du PSG et avoir refusé le poste, le moment est-il venu pour Christophe Galtier de devenir l’entraîneur de l’OM ? À son départ du club de la capitale, le technicien français avait déjà eu cette opportunité, qu’il a déclinée. « Le moment le plus difficile de ma carrière », confiait-il à L’Équipe en mai 2024, lui qui était alors en procès pour harcèlement moral et discrimination à la suite de son passage à l’OGC Nice et a été relaxé en décembre 2023.

« Il a réussi de partout où il est passé » Mais désormais, Eric Di Meco estime que le moment est venu, alors qu’Habib Beye ne devrait pas être conservé. « C’est toujours délicat parce que c’est un ami, on a été formés ensemble et tout, mais quand tu regardes les critères qu’on nous donne, le meilleur profil, pour moi, c’est Christophe Galtier. Alors après, il a passé un an au PSG ouais… Mais si on met ça de côté, quand je regarde ses qualités et ce qu’il a fait, parce qu’il a quand même une antériorité importante en Ligue 1, il a réussi de partout où il est passé », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC. « Il connait le contexte marseillais puisqu’il a été joueur et même entraîneur adjoint à l’OM. Au niveau de la com’, il maîtrise, je pense qu’il ne fera pas d’erreur. La Ligue 1, il connaît. Gérer une équipe sans star que tu dois construire, il sait faire il l’a déjà fait, ça a été le cas à Saint-Etienne et à Lille. »