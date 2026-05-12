Du PSG à l’OM : «C’est le bon moment» pour Christophe Galtier ?

Alors qu’un nouvel entraîneur devrait très certainement arriver la saison prochaine, Eric Di Meco estime que le moment est venu pour Christophe Galtier de faire son retour à l’OM. Trois ans après son départ du PSG et après plusieurs rendez-vous manqués, le vainqueur de la Ligue des champions en 1993 pense qu’il est le meilleur profil pour remplacer Habib Beye.
Trois ans après son départ du PSG et avoir refusé le poste, le moment est-il venu pour Christophe Galtier de devenir l’entraîneur de l’OM ? À son départ du club de la capitale, le technicien français avait déjà eu cette opportunité, qu’il a déclinée. « Le moment le plus difficile de ma carrière », confiait-il à L’Équipe en mai 2024, lui qui était alors en procès pour harcèlement moral et discrimination à la suite de son passage à l’OGC Nice et a été relaxé en décembre 2023.
« Il a réussi de partout où il est passé »
Mais désormais, Eric Di Meco estime que le moment est venu, alors qu’Habib Beye ne devrait pas être conservé. « C’est toujours délicat parce que c’est un ami, on a été formés ensemble et tout, mais quand tu regardes les critères qu’on nous donne, le meilleur profil, pour moi, c’est Christophe Galtier. Alors après, il a passé un an au PSG ouais… Mais si on met ça de côté, quand je regarde ses qualités et ce qu’il a fait, parce qu’il a quand même une antériorité importante en Ligue 1, il a réussi de partout où il est passé », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC. « Il connait le contexte marseillais puisqu’il a été joueur et même entraîneur adjoint à l’OM. Au niveau de la com’, il maîtrise, je pense qu’il ne fera pas d’erreur. La Ligue 1, il connaît. Gérer une équipe sans star que tu dois construire, il sait faire il l’a déjà fait, ça a été le cas à Saint-Etienne et à Lille. »
« S’il finit sa carrière sans avoir entraîné l’OM, ce sera un manque dans sa carrière »
« Pour moi, c’est le meilleur profil et c’est le bon moment. Il y a eu plusieurs fois où ça a été possible. Je n’en ai pas parlé avec lui, je vous dis la vérité, mais je sais, c’est obligé que ça trotte dans sa tête. S’il finit sa carrière sans avoir entraîné l’OM, ce sera un manque dans sa carrière. Sauf que, il y a eu des rendez-vous manqués. Parce que trop proche du PSG et c’est vrai que de passer du PSG à l’OM, ça aurait été très compliqué. Il y avait ses histoires à Nice, là, il est parti très loin dans un championnat, je ne suis pas sûr qu’il fasse des insomnies par rapport à son équipe », a ajouté Eric Di Meco. Passé par Al-Duhail, au Qatar, après son départ du PSG, Christophe Galtier est l’entraîneur du Neom FC depuis l’été dernier et son contrat court jusqu’en juin 2027 avec le club saoudien. « Il a tellement gagné d’argent Galette que ce ne sera pas un problème financier. Bien sûr que Bruno Genesio et Pierre Sage seraient aussi des candidats crédibles, il n’y a pas soucis. Sauf que je trouverais dommage, alors que c’est le moment, qu’on passe à côté de ce truc-là. »