Mercato : Un international turc au PSG, le transfert que personne n’avait vu venir ?

Axel Cornic

Cette fin de saison nous réserve encore des grandes surprises avec notamment la finale de la Ligue des Champions, mais au Paris Saint-Germain on semble déjà planifier le mercato estival à venir. Plusieurs pistes ont déjà fuité ces dernières semaines, mais les médias italiens nous livrent un nom assez surprenant, avec un international turc qui serait dans le viseur du club parisien.

Ces dernières années, Luis Enrique a fait le choix fort de garder un collectif inchangé, afin de travailler en profondeur sur la compatibilité entre ses joueurs. Mais ça a parfois montré ses limites face à un calendrier toujours plus chargé et du côté du PSG, on aurait l’intention de recruter au moins un renfort par ligne en vue du prochain mercato estival.

Un nouveau milieu au PSG ? C’est notamment le cas au milieu de terrain, où la blessure de Fabian Ruiz a beaucoup pesé. Le jeune Warren Zaïre-Emery a su répondre présent pour remplacer au mieux l’Espagnol, mais les dirigeants parisiens semblent vouloir recruter un profil différent. En Italie, on a notamment parlé d’un possible deal avec la Juventus pour Khephren Thuram, notamment dans un échange avec Randal Kolo Muani. Mais c’est une toute nouvelle piste qui fait parler en ce moment de ‘autre côté des Alpes...