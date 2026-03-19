Mercato - PSG : Un attaquant parisien sacrifié pour recruter un international français ?

Après avoir recruté Dro Fernandez cet hiver, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà programmé un premier transfert pour cet été. En effet, le club de la capitale compterait se débarrasser de l'un de ses attaquants à l'intersaison 2026. D'ailleurs, le PSG voudrait se servir de lui pour s'offrir les services d'un international français.
Très vite, le PSG a fait clairement savoir qu'il n'avait pas besoin de recruter lors du dernier mercato hivernal. Au final, Luis Campos (61 ans) n'a offert qu'un seul joueur à Luis Enrique (55 ans), profitant d'une opportunité de marché. En effet, le conseiller football du PSG a finalisé le transfert de Dro Fernandez (18 ans), qui disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€. Et pour conserver de bonnes relations avec le FC Barcelone, Luis Campos a négocié une opération à hauteur de 8M€.
Le PSG va encore se débarrasser de Kolo Muani
Alors que la saison 2025-2026 est loin d'être terminée, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi (52 ans) a déjà prévu de boucler un transfert cet été. Indésirable depuis de longs mois à Paris, Randal Kolo Muani va revenir de son prêt à Tottenham le 1er juillet. Et les hautes sphères du PSG auraient déjà décidé de le renvoyer ailleurs dès son retour. Elles auraient d'ailleurs monté un plan pour récupérer un joueur en échange.
Le PSG veut échanger Kolo Muani et Thuram
Selon les informations de Giorgio Musso, divulguées sur son compte X, Randal Kolo Muani (27 ans) serait toujours la priorité de la Juventus en vue du prochain mercato estival. Conscient de la situation, le PSG réclamerait Khephren Thuram (24 ans) en échange. Toutefois, à en croire le journaliste de Calciomercato.it, la direction des Bianconeri et l'entraineur Luciano Spalletti (67 ans) refuseraient de lâcher leur milieu de terrain français à l'intersaison 2026. Reste à savoir si les dirigeants du PSG trouveront finalement des arguments pour faire plier la Vieille Dame sur ce dossier.