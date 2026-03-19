Mercato - PSG : Un attaquant parisien sacrifié pour recruter un international français ?

Amadou Diawara

Après avoir recruté Dro Fernandez cet hiver, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà programmé un premier transfert pour cet été. En effet, le club de la capitale compterait se débarrasser de l'un de ses attaquants à l'intersaison 2026. D'ailleurs, le PSG voudrait se servir de lui pour s'offrir les services d'un international français.

Très vite, le PSG a fait clairement savoir qu'il n'avait pas besoin de recruter lors du dernier mercato hivernal. Au final, Luis Campos (61 ans) n'a offert qu'un seul joueur à Luis Enrique (55 ans), profitant d'une opportunité de marché. En effet, le conseiller football du PSG a finalisé le transfert de Dro Fernandez (18 ans), qui disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€. Et pour conserver de bonnes relations avec le FC Barcelone, Luis Campos a négocié une opération à hauteur de 8M€.

Mercato - PSG : Un joueur était parti au clash pour son transfert, «ma face du ghetto est ressortie» https://t.co/SRKP3bEDMZ — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Le PSG va encore se débarrasser de Kolo Muani Alors que la saison 2025-2026 est loin d'être terminée, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi (52 ans) a déjà prévu de boucler un transfert cet été. Indésirable depuis de longs mois à Paris, Randal Kolo Muani va revenir de son prêt à Tottenham le 1er juillet. Et les hautes sphères du PSG auraient déjà décidé de le renvoyer ailleurs dès son retour. Elles auraient d'ailleurs monté un plan pour récupérer un joueur en échange.