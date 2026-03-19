Mercato - PSG : Ce célèbre journaliste annonce un été très agité à Paris !

A quelques mois de l'ouverture du mercato estival, le PSG est déjà très actif en coulisses et cela pourrait déboucher sur un été très agité. Contrairement aux derniers marchés des transferts, le club de la capitale devrait cette fois-ci être beaucoup plus actif.
Cela fait désormais plusieurs mercatos que le PSG est assez discret. D'ailleurs, lors des trois derniers marchés, seuls cinq joueurs ont été recrutés, dont deux gardiens de buts (Lucas Chevalier et Renato Marin). Les trois joueurs de champ recrutés sont Khvicha Kvaratskhelia, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez. Cependant, à en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG va cette fois-ci être beaucoup plus actif l'été prochain.
Romano annonce un gros mercato au PSG
« C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois », assure-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d'évoquer l'un des dossiers brûlants du PSG, à savoir le poste de gardien de but. Et pour cause, Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov et pourrait bien ne pas se satisfaire longtemps de son statut de numéro 2.
«C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes»
« Il va encore falloir surveiller ce qu'il va se passer avec les gardiens de but du PSG. Dans la presse française on parler d'un possible transfert de Chevalier, mais on m'a dit que pour le moment, rien n'est décidé, mais le PSG garde un œil sur le marché des gardiens. Cela ne veut pas dire que le PSG recrutera un nouveau gardien cet été, mais il faut suivre cette situation. En tout cas, la porte est ouverte pour de nouveaux mouvements à ce poste cet été », ajoute Fabrizio Romano.