Mercato - PSG : Ce célèbre journaliste annonce un été très agité à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de l'ouverture du mercato estival, le PSG est déjà très actif en coulisses et cela pourrait déboucher sur un été très agité. Contrairement aux derniers marchés des transferts, le club de la capitale devrait cette fois-ci être beaucoup plus actif.

Cela fait désormais plusieurs mercatos que le PSG est assez discret. D'ailleurs, lors des trois derniers marchés, seuls cinq joueurs ont été recrutés, dont deux gardiens de buts (Lucas Chevalier et Renato Marin). Les trois joueurs de champ recrutés sont Khvicha Kvaratskhelia, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez. Cependant, à en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG va cette fois-ci être beaucoup plus actif l'été prochain.

Daniel Riolo : Cette annonce dans l’After Foot qui va plaire aux supporters du PSG https://t.co/vdSB6xfKF4 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Romano annonce un gros mercato au PSG « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois », assure-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d'évoquer l'un des dossiers brûlants du PSG, à savoir le poste de gardien de but. Et pour cause, Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov et pourrait bien ne pas se satisfaire longtemps de son statut de numéro 2.