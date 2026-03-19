PSG : Accord surprise en vue ? La réponse inattendue qui pourrait tomber très bientôt…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à ses deux victoires contre Chelsea (8-2, score cumulé). Désormais, les hommes de Luis Enrique ont rendez-vous avec Liverpool et pourraient bénéficier d’un nouveau coup de pouce pour les aider à accéder au tour suivant.

Pour son huitième de finale de Ligue des champions, le PSG a retrouvé le niveau qui lui avait permis d’aller au bout de la compétition la saison dernière en battant à deux reprises Chelsea (score cumulé, 8-2). Pour maximiser ses chances, et profiter d’un temps de repos supplémentaire, le club de la capitale s’était entendu pour décaler la rencontre de Ligue 1 face à Nantes, initialement prévue le 13 avril, à la semaine du 20 avril. Une décision loin de faire l’unanimité, notamment parmi les supporters nantais qui voient leur club lutter pour le maintien. Il pourrait en être de même pour le match prévu contre le RC Lens…

«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen ! https://t.co/dBxQXSb7Lu — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Le RC Lens prêt à accepter une demande de report du PSG ? Le calendrier s’annonce chargé pour le PSG, opposé à son dauphin lensois le 11 avril prochain, entre les deux quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool. Pour l’heure, aucune demande n’a été formulée par la direction parisienne, mais si tel était le cas, le RC Lens ne serait pas opposé à l’idée selon RMC, si celle-ci « fait sens ».