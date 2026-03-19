PSG : Accord surprise en vue ? La réponse inattendue qui pourrait tomber très bientôt…

Le PSG a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à ses deux victoires contre Chelsea (8-2, score cumulé). Désormais, les hommes de Luis Enrique ont rendez-vous avec Liverpool et pourraient bénéficier d’un nouveau coup de pouce pour les aider à accéder au tour suivant.
Pour son huitième de finale de Ligue des champions, le PSG a retrouvé le niveau qui lui avait permis d’aller au bout de la compétition la saison dernière en battant à deux reprises Chelsea (score cumulé, 8-2). Pour maximiser ses chances, et profiter d’un temps de repos supplémentaire, le club de la capitale s’était entendu pour décaler la rencontre de Ligue 1 face à Nantes, initialement prévue le 13 avril, à la semaine du 20 avril. Une décision loin de faire l’unanimité, notamment parmi les supporters nantais qui voient leur club lutter pour le maintien. Il pourrait en être de même pour le match prévu contre le RC Lens…
Le RC Lens prêt à accepter une demande de report du PSG ?
Le calendrier s’annonce chargé pour le PSG, opposé à son dauphin lensois le 11 avril prochain, entre les deux quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool. Pour l’heure, aucune demande n’a été formulée par la direction parisienne, mais si tel était le cas, le RC Lens ne serait pas opposé à l’idée selon RMC, si celle-ci « fait sens ».
« Le match est programmé, alors que celui de Nantes ne l'était pas »
Il y a quelques jours, Pierre Sage semblait pourtant écarter cette hypothèse. « C'est trop tard puisque le match est programmé, alors que celui de Nantes ne l'était pas, confiait l’entraîneur du RC Lens. Je pense que le PSG n'a pas besoin de ça pour être compétitif contre nous ». Un point sépare les deux équipes au classement, alors que les Champions de France et d’Europe en titre comptent un match en moins.